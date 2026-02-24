به گزارش خبرنگار مهر، برگزارکنندگان پویش قرآنی ماه رمضان در استان گیلان، سؤال روز ششم این مسابقه را با محوریت ️مفهوم آیه ۵۴ سوره مبارکه مائده اعلام کردند.

مفهوم آیه ۵۴ سوره مبارکه مائده «یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- جواب دادن بدی با خوبی

۲- مجاهدت در راه خدا و اهمیت ندادن به سرزنش های مردم

۳- صصبر و نماز قدرت واقعی مومن

۴- قرآن چراغ راه مومن

شرکت‌کنندگان گزینه صحیح را انتخاب و پاسخ خود را به شماره ۳۰۰۰۱۴۸۸ ارسال کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، هر هفته به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه، هر نفر یک میلیون تومان جایزه اهدا و یک سفر به مشهد مقدس به یکی از شرکت‌کنندگان تعلق خواهد گرفت.

اسامی برندگان نیز به زودی اعلام خواهد شد.

جواب درست روز پنجم

گزینه ۳- تمام عزت نزد خداست