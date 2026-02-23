به گزارش خبرنگار مهر، برگزارکنندگان پویش قرآنی ماه رمضان در استان قم، سؤال روز پنجم این مسابقه را با محوریت ️مفهوم آیه ۱۳۹ سوره مبارکه نساء اعلام کردند.



مفهوم آیه ۱۳۹ سوره مبارکه نساء «أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا» در کدام گزینه بیان شده است؟



۱- آمادگی کامل در برابر دشمن



۲- قرآن چراغ راه زندگی



۳- تمام عزت نزد خداست



۴- جواب دادن بدی با خوبی



شرکت‌کنندگان گزینه صحیح را انتخاب و پاسخ خود را به شماره ۳۰۰۰15۸۸ ارسال کنند.



بر اساس اعلام برگزارکنندگان، هر هفته به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه، هر نفر یک میلیون تومان جایزه اهدا و یک سفر به مشهد مقدس به یکی از شرکت‌کنندگان تعلق خواهد گرفت.



اسامی برندگان نیز به زودی اعلام خواهد شد.



جواب درست روز چهارم



گزینه یک - خدا بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است