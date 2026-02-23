به گزارش خبرنگار مهر، برگزارکنندگان پویش قرآنی ماه رمضان در استان قزوین، سؤال روز پنجم این مسابقه را با محوریت مفهوم آیه ۱۳۹ سوره مبارکه نساء اعلام کردند.

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره مبارکه نساء «أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- آمادگی کامل در برابر دشمن

۲- قرآن چراغ راه زندگی

۳- تمام عزت نزد خداست

۴- جواب دادن بدی با خوبی

شرکت‌کنندگان گزینه صحیح را انتخاب و پاسخ خود را به شماره ۳۰۰۰۱۹۸۹ ارسال کنند.

اسامی برندگان نیز به زودی اعلام خواهد شد.

جواب درست روز چهارم:

گزینه یک - خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت‌کننده است.

