به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرفی ظهر چهارشنیه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ارتقای سلامت عمومی و تضمین امنیت غذایی، طی مدت یک ماه گذشته ۱۸ هزار و ۳۲۹ بازدید نظارتی از واحدهای تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های دامی در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: این بازرسی‌ها با هدف شناسایی تخلفات، پیشگیری از عرضه محصولات غیربهداشتی و افزایش آگاهی فعالان حوزه دام و طیور و شهروندان صورت گرفته است.

اشرفی ادامه داد: باساس نتایج این نظارت‌ها، یک‌هزار و ۶۵۵ مورد غیربهداشتی شناسایی و در مجموع ۴۶ هزار و ۴۱۶ کیلوگرم فرآورده دامی ضبط شد که از این میزان، ۳۱ هزار و ۴۷۰ کیلوگرم به دلیل غیرقابل مصرف بودن و رعایت نشدن اصول بهداشتی معدوم گردید.۶۲۰ نمونه برای انجام آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه ارسال و ۱۸۴ پرونده تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: در همین راستا، چهار واحد صنفی متخلف نیز پلمب و فعالیت آن‌ها متوقف شد.

وی با تأکید بر تداوم این نظارت‌ها اظهار داشت: بازدیدهای مستمر، سلامت شهروندان و امنیت غذایی استان را تضمین می‌کند و هیچ واحد متخلفی از پاسخگویی معاف نخواهد بود.

اشرفی از شهروندان خواست فرآورده‌های دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی دامپزشکی به شماره ۱۵۱۲ گزارش دهند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت اصول بهداشتی در خانه‌ها تصریح کرد: فرآورده‌های دامی باید صرفاً از مراکز دارای پروانه بهداشتی خریداری و در دمای مناسب یخچال یا فریزر نگهداری شوند. سطوح و ظروف در تماس با مواد خام باید به‌طور کامل شست‌وشو و ضدعفونی شود و برای جلوگیری از انتقال آلودگی، گوشت خام و پخته از یکدیگر جدا نگهداری شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: از دستکش هنگام تماس با گوشت و مرغ خام، شست‌وشوی کامل دست‌ها با آب و صابون، پرهیز از خرید محصولات از فروش‌های غیررسمی در فضای مجازی، خودداری از نگهداری فرآورده‌های دامی در محیط باز یا زیر نور مستقیم خورشید و اجتناب از مصرف گوشت خام یا نیم‌پز از دیگر توصیه‌های بهداشتی اعلام‌شده است.

اشرفی افزود: رعایت این نکات ساده اما ضروری، نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام داشته و می‌تواند سلامت خانواده‌ها را به‌طور قابل توجهی تضمین کند.