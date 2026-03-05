به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه «سلامت سفره غذایی مردم خط قرمز ماست»، گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی، نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در تمامی شرایط با قدرت و جدیت کامل ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌بندی و چرخه تولید دام و طیور افزود: بازرسان بهداشتی دامپزشکی با انجام گشت‌های ویژه و نظارت شبانه‌روزی از ورود هرگونه فرآورده خام دامی غیربهداشتی و غیرقابل مصرف به چرخه مصرف جلوگیری می‌کنند، هدف اصلی ما تأمین سلامت غذایی از مزرعه تا سفره مردم است.

شریعتی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده عرضه فرآورده‌های خام دامی مشکوک یا غیربهداشتی، سریعاً موضوع را به نزدیک‌ترین اداره دامپزشکی شهرستان خود یا از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ اطلاع دهند تا رسیدگی قانونی صورت گیرد.