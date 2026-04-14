۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۰

عظیمی: با تخلفات بهداشتی در حوزه دام بدون اغماض برخورد می شود

کرمانشاه - رئیس دامپزشکی گیلانغرب با تأکید بر نظارت مستمر، از برخورد قاطع با تخلفات بهداشتی برای حفظ سلامت غذایی شهروندان خبر داد.

مالک عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات نظارتی دامپزشکی گیلانغرب اظهار کرد: وظایف این مجموعه تنها به سلامت دام محدود نمی‌شود و بخش مهمی از فعالیت‌ها به پیشگیری از بیماری‌های مشترک و نظارت بر سلامت مواد غذایی اختصاص دارد.

وی افزود: بازرسی‌های روزانه از مراکز عرضه گوشت قرمز، مرغ، ماهی، رستوران‌ها و واحدهای تهیه و توزیع مواد پروتئینی به‌طور مستمر انجام می‌شود تا هرگونه تخلف بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان شناسایی شود.

رئیس اداره دامپزشکی گیلانغرب با اشاره به اهمیت موضوع سلامت عمومی بیان کرد: بی‌توجهی به ضوابط بهداشتی می‌تواند پیامدهای جدی برای جامعه داشته باشد و به همین دلیل برخورد با متخلفان بدون اغماض انجام می‌شود.

وی ادامه داد: نظارت‌ها شامل کنترل حمل‌ونقل دام، بررسی شرایط بهداشتی کشتارگاه‌ها، پایش نحوه نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی و انجام آزمایش‌های تخصصی است.

عظیمی با تأکید بر همکاری با سایر دستگاه‌ها گفت: هماهنگی با نهادهای نظارتی موجب شده روند کنترل و پایش با دقت بیشتری دنبال شود و امنیت غذایی در سطح شهرستان حفظ شود.

وی در پایان از شهروندان خواست فرآورده‌های دامی را تنها از مراکز مجاز تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند.

