عظیمی: با تخلفات بهداشتی در حوزه دام بدون اغماض برخورد می شود

مالک عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات نظارتی دامپزشکی گیلانغرب اظهار کرد: وظایف این مجموعه تنها به سلامت دام محدود نمیشود و بخش مهمی از فعالیتها به پیشگیری از بیماریهای مشترک و نظارت بر سلامت مواد غذایی اختصاص دارد.
وی افزود: بازرسیهای روزانه از مراکز عرضه گوشت قرمز، مرغ، ماهی، رستورانها و واحدهای تهیه و توزیع مواد پروتئینی بهطور مستمر انجام میشود تا هرگونه تخلف بهداشتی در کوتاهترین زمان شناسایی شود.
رئیس اداره دامپزشکی گیلانغرب با اشاره به اهمیت موضوع سلامت عمومی بیان کرد: بیتوجهی به ضوابط بهداشتی میتواند پیامدهای جدی برای جامعه داشته باشد و به همین دلیل برخورد با متخلفان بدون اغماض انجام میشود.
وی ادامه داد: نظارتها شامل کنترل حملونقل دام، بررسی شرایط بهداشتی کشتارگاهها، پایش نحوه نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی و انجام آزمایشهای تخصصی است.
عظیمی با تأکید بر همکاری با سایر دستگاهها گفت: هماهنگی با نهادهای نظارتی موجب شده روند کنترل و پایش با دقت بیشتری دنبال شود و امنیت غذایی در سطح شهرستان حفظ شود.
وی در پایان از شهروندان خواست فرآوردههای دامی را تنها از مراکز مجاز تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند.
