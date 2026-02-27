محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به سیاست‌های این سازمان در قبال تخلفات مرتبط با سقط جنین غیرقانونی اظهار داشت: نقطه هدف نهایی ما این است که هیچ‌یک از اعضای سازمان نظام پزشکی مبادرت به سقط جنین غیرقانونی نکنند و هرچند در حال حاضر تعداد اعضای جامعه پزشکی که در این موضوع دخیل هستند در مقایسه با آمار کلی سقط جنین بسیار اندک است، اما همین میزان نیز برای ما قابل قبول نیست.

وی افزود: عمده موارد سقط جنین غیرقانونی در مراکز زیرزمینی و توسط افراد خارج از جامعه پزشکی انجام می‌شود، اما با توجه به ماهیت و فلسفه وجودی حرفه پزشکی که احیای جان و نجات انسان‌هاست، هر اقدامی که در تضاد با این رسالت باشد، از سوی سازمان قابل پذیرش نیست.

رئیس سازمان نظام پزشکی مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه در این حوزه را آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده به اعضای جامعه پزشکی عنوان کرد و گفت: اطلاع‌رسانی درباره قوانین قضایی و انتظامی مرتبط با این موضوع در دستور کار قرار دارد و به‌صورت گسترده اجرا خواهد شد تا از بروز چنین جرائمی در جامعه پزشکی پیشگیری شود.

رئیس‌زاده همچنین تأکید کرد: در صورت وصول هرگونه پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی، این پرونده‌ها خارج از نوبت و بدون هیچ‌گونه تخفیف، مطابق موازین قانونی بررسی و با متخلفان برخورد خواهد شد. البته تاکنون تعداد پرونده‌های واصله در این زمینه بسیار اندک بوده است، اما هر پرونده‌ای که به سازمان ارجاع شود، با قاطعیت رسیدگی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از شأن و جایگاه حرفه پزشکی و پاسداشت رسالت انسانی این حرفه، اولویت اصلی سازمان نظام پزشکی است و در این مسیر با هیچ تخلفی مماشات نخواهد شد.