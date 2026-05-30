مریم قاضیسعیدی مسئول یک گروه جهادی فعال در حوزه مقابله با سقط جنین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر ، درباره رویکرد این مجموعه در حمایت از مادران باردار گفت: اولویت اصلی ما مادرانی هستند که به دلیل فشارهای روحی، خانوادگی یا اجتماعی تصمیم به سقط جنین گرفتهاند. این مادران معمولاً در شرایط بحرانی قرار دارند و احساس میکنند بارداری ناخواسته مانند آواری بر سرشان فرود آمده است؛ در حالی که اغلب مسئله اصلی چیز دیگری است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مادران به جای حل مسئله، به حذف صورت مسئله فکر میکنند، گفت: ما تلاش میکنیم به مادر کمک کنیم مسئله واقعی زندگیاش را ببیند. معمولاً وقتی گفتوگو و همدلی شکل میگیرد، متوجه میشویم مشکل اصلی سقط جنین نیست، بلکه ترس از قضاوت اجتماعی، اختلافات زناشویی، احساس ناکافی بودن یا فشارهای خانوادگی است.
قاضیسعیدی افزود: برای مثال مادری داشتیم که از قضاوت اطرافیان میترسید؛ یا پدری که به دلیل نگاه دیگران نسبت به داشتن فرزند چهارم تحت فشار بود. در مواردی نیز مادران از قضاوت خانواده همسر یا مقایسه با دیگران نگران بودند. گاهی هم ریشه مسئله به اختلافات زوجین یا احساس ناکامی فردی بازمیگردد.
به گفته وی، مشاورههای این گروه بر شناسایی و حل ریشه مشکلات متمرکز است: وقتی مادر متوجه میشود مسئله اصلی چیز دیگری است، پذیرش فرزند برایش آسانتر میشود. ما به او کمک میکنیم مشکل واقعیاش را حل کند، نه اینکه با سقط، صورت مسئله را پاک کند.
این فعال اجتماعی با بیان اینکه حمایتها تنها به مشاوره محدود نمیشود، اظهار کرد: ما تا یک سال کنار مادر میمانیم. اگر اختلاف زناشویی وجود داشته باشد، خدمات زوجدرمانی ارائه میشود. اگر مادر با عزتنفس پایین یا ترس از قضاوت اجتماعی مواجه باشد، آموزشهای لازم را دریافت میکند. در صورت نیاز، حمایتهای تربیتی برای تعامل بهتر با فرزندان دیگر نیز ارائه میشود و همچنین تلاش میکنیم در حد توان، بخشی از دغدغههای اقتصادی خانواده را نیز کاهش دهیم.
قاضیسعیدی تأکید کرد: این فعالیتها کاملاً مردمی است: «تمامی حمایتها با مشارکت خیران و داوطلبانی انجام میشود که مایلاند در حفظ جان انسانها سهمی داشته باشند و برخی کمک مالی میکنند، برخی امکانات در اختیار میگذارند و برخی وقت و تخصص خود را ارائه میدهند. فعالیتهای ما کاملاً مردمی است و از هیچ نهاد دولتی کمک مالی دریافت نمیکنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با همدلی، گفتوگو و حل مسئله، بسیاری از مادران از تصمیم خود منصرف میشوند و با آرامش بیشتری بارداری خود را ادامه میدهند.
