آمارهای سقط جنین غیرقانونی قابل اتکا نیست

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به موضوع سقط جنین اظهار کرد: سقطهای قانونی بر اساس «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و در چارچوب ضوابط مشخص انجام میشود و افرادی که دچار برخی اختلالات ژنتیکی یا شرایطی هستند که ادامه بارداری موجب آسیب شدید به جنین یا مادر میشود، پس از طی فرآیند قانونی مجوز دریافت میکنند.
وی افزود: این فرآیند زیر نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و با تأیید پزشکی قانونی انجام میشود و کاملاً دارای روال مشخص و نظارتپذیر است.
آمارهای سقط غیرقانونی قابل اتکا نیست
معاون بهداشت در ادامه به موضوع سقطهای غیرقانونی اشاره کرد و گفت: اعدادی که بعضاً درباره سقطهای غیرقانونی مطرح میشود، اغلب قابل اعتماد نیست، ما منکر وجود این موارد نیستیم، اما آمارهای اعلامشده در بسیاری از موارد مستند و دقیق نیست.
وی تأکید کرد: بخش عمدهای از این موارد خارج از چرخه رسمی نظام سلامت رخ میدهد و طبیعتاً تحت کنترل مستقیم وزارت بهداشت نیست.
نقش فضای مجازی در دسترسی به داروهای غیرمجاز
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سقطهای غیرقانونی در منازل و با استفاده از داروهایی انجام میشود که از طریق فضای مجازی تهیه میشوند، گفت: وزارت بهداشت مسئولیت قانونی برای کنترل فضای مجازی ندارد و برخورد با این تخلفات در حوزه وظایف سایر دستگاههاست و در این زمینه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، اما کنترل کامل این پدیده نیازمند همکاری بینبخشی است.
ضرورت فرهنگسازی و آسیبشناسی علل سقط
معاون بهداشت در پایان تصریح کرد: برای کاهش سقطهای غیرقانونی، صرفاً اقدامات نظارتی کافی نیست، بلکه باید به سراغ علتیابی رفت و بررسی کرد چرا برخی افراد به سمت سقط جنین میروند. تغییر نگرشها، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت حمایتهای اجتماعی میتواند در کاهش این پدیده مؤثر باشد.
نظر شما