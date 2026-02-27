حجت الاسلام مهدی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اجرای مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌های عبادی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی ویژه اهالی محله،خانواده ها به خصوص نوجوانان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری سه نوبت نماز جماعت در مسجد پیامبر اعظم(ص) شهرک فرهنگیان اظهار کرد: پس از نماز ظهر، فضای مسجد به‌صورت مدیریت‌شده در اختیار نوجوانان قرار می‌گیرد.

امام جماعت مسجد پیامبر اعظم(ص) شهرک فرهنگیان افزود: برنامه مناجات‌خوانی هر شب از ساعت ۲۲ تا ۲۳ همراه با پذیرایی برگزار می‌شود و هیئت هفتگی مسجد نیز در ایام ماه رمضان فعال است.

وی با اشاره به برگزاری حلقه‌های حس در زمینه حفظ قرآن گفت: در این حلقه‌ها نوجوانان جزء سی‌ام قرآن را با روشی خاص آموزش دیده و به حفظ آن می‌پردازند.

حسینی افزود: برنامه جزءخوانی قبل از اذان مغرب برای برادران و خواهران برقرار است و جزءخوانی نوجوانان نیز به‌صورت لیگ رقابتی برگزار می‌شود که در آن معیارهایی مانند قرائت، حضور و غیاب و نظم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و جوایزی برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان از برنامه‌های ورزشی مسجد گفت: مسابقات ورزشی در ۱۶ رشته از جمله مار و پله، برج هیجان، فوتبال گل‌کوچک، والیبال، پینگ‌پنگ، دارت، طناب‌زنی، فوتبال‌دستی و… برگزار می‌شود که حدود ۲۰۰ نوجوان در قالب «جام رمضان» در آن شرکت دارند.

امام جماعت مسجد پیامبر اعظم(ص) شهرک فرهنگیان افزود: علاوه بر این، اردوهای تفریحی و ورزشی مانند استخر و برنامه‌های گردشگری نیز برای نوجوانان برگزار می‌شود.

حسینی با اشاره به فعالیت‌های پایگاه بسیج گفت: برنامه‌های آموزشی پایگاه در هفته برگزار می‌شود و در شب‌های قدر با محوریت احیا و عبادت همراه با آموزش‌های ویژه نوجوانان در این شب‌ها برنامه ریزی شده است.

وی افزود: کلاس‌های مداحی نوجوانان و تشکیل و گروه‌های سرود خواهران و برادران نیز از دیگر برنامه‌های فرهنگی فعال در مسجد است.

امام جماعت مسجد پیامبر اعظم(ص) شهرک فرهنگیان با اشاره به فعالیت‌های بخش خواهران اظهار کرد:کلاس‌های تقویتی برای دانش‌آموزان دختر با حضور معلمان محله برگزار می‌شود و هزینه‌های دریافتی محدود از این کلاس‌ها صرف پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی مسجد می‌شود.

وی افزود: بانوان مسجد همچنین در قالب فعالیت‌های اشتغال‌زایی خانگی مانند تهیه ترشیجات مشارکت دارند و درآمد آن در برنامه‌های فرهنگی بخش بانوان هزینه می‌شود.

امام جماعت مسجد پیامبر اعظم(ص) با اشاره به طرح‌های اقتصادی نوجوانان گفت: با اختصاص سرمایه‌های محدود، نوجوانان در فروش محصولاتی مانند عسل و خرما مشارکت می‌کنند و بخشی از هزینه‌های مسجد از جمله خرید تجهیزات ورزشی مانند میز پینگ‌پنگ از همین درآمدها تأمین شده است.

حسینی همچنین در خصوص اهمیت حضور نمازگراران در نماز جمعه افزود: طرحی در مسجد اجرا شده است، که هر هرهفته نمازگزارانی که خودروهای خالی دارند، دیگر افراد را برای حضور در نماز جمعه همراهی می‌کنند.