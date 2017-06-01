مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی در شهرکرد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرجی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از برنامه های شاخص بزرگداشت ارتحال امام خمینی می توان به برگزاری دعای کمیل در مسجد جامع شهرکرد، دعای ندبه و همایش «تبیین محکمات دیدگاه های امام خمینی(ره)» همراه با جزءخوانی، سخنرانی، اقامه نماز جماعت در مصلای بزرگ امام خمینی، همایش «رمز و راز رهبری حضرت امام خمینی(ره)» روز یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۸ در حسینیه حضرت بقیه‌الله(عج) بروجن و همچنین همایش «تبیین ویژگی های مدیریتی امام خمینی» روز یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۳ در مسجد امام حسین(ع) فارسان اشاره کرد.

وی با اشاره به دیگر برنامه های بزرگداشت ارتحال امام خمینی افزود: همایش «ولایت مطلقه فقیه، یادگار ارزشمند امام خمینی(ره)» روز یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۸ در مسجد ابوالفضل‌العباس(ع) اردل، همایش «امام خمینی(ره)، احیاگر اسلام ناب محمدی(ص)» روز یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۸ در مسجد محمّد رسول‌الله(ص) کوهرنگ، همایش «تبیین اندیشه‌های سیاسی و استکبارستیزی امام خمینی(ره)» روز یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۸ در مسجد امام حسین(ع) شلمزار، همایش «تبیین ثمرات و برکات امام خمینی(ره) و نهضت۱۵خرداد» یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۸ در مسجد مسجد جامع بن از دیگر برنامه ها هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: همایش «امام خمینی(ره)، الگوی مدیریت جهادی» روز یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۸ در مسجد مسجد جامع سامان اجرا و همچنین همایش‌های تبیین ثمرات و برکات امام خمینی(ره) و نهضت۱۵خرداد روز دوشنبه ۱۵ خرداد ساعت ۱۸ همراه با جزءخوانی، سخنرانی، اقامه نماز جماعت به طور جداگانه در هر شهرستان برگزار می‌شود.

گرجی عنوان کرد: مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) روز جمعه ۱۱ خردادماه ویژه نوجوانان وجوانان در تپه نور الشهداء شهرکرد برگزار خواهد شد.