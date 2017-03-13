همایش ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده حوزه مقاومت بسیج خاتم الاانبیاء بعد از ظهر دوشنبه در این همایش با گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس، گفت: شهداء بهترین و زیباترین نعمتی هستند که خداوند به ما داده است تا بتوانیم در امورات از آنها استفاده کنیم.

سروان روح الله زمانی اظهار کرد: امروز همه آرامش و امنیت و پیشرفتی که در جامعه اسلامی حاکم است مدیون خون شهیدان و مجاهدت های رزمندگان و جانبازان هستیم و باید قدردان آنان باشیم.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج خاتم الانبیاء افزود: مساجد می‌توانند کانونی منسجم برای رفع مشکلات مردم باشد و در صورت نیاز مطالبات مردم را از مسئولین درخواست کند.

وی بیان کرد: با ایجاد وحدت و همدلی بین مسجد و پایگاه مقاومت باید اهداف انقلاب اسلامی را دنبال و در راستای ایجاد زمینه برای ظهور امام عصر(عج) گام برداریم.

زمانی تصریح کرد: فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج باید مانند گذشته نیروهای خود را به سمت مساجد سوق دهند تا از فضیلت‌های معنوی مسجد برخوردار شوند.

فعالیت های مشترک بسیج و مسجد بیشتر شود

حجت الاسلام عوض پور امام جماعت مسجد حاج محمد علی گفت: بسیج و حوزه علمیه وحدت بسیار خوبی دارند و باید فعالیت های مشترک بیشتری در سطح شهرستان برنامه ریزی و اجرایی کنند.

این مدرس حوزه علمیه اظهار کرد: پایگاه های مقاومت بسیج باید ارزش های اسلامی که در راس آنها حضور در نمازهای جماعت مسجد است را یکی از مهمترین برنامه قرار دهد و در صف های نماز جماعت به جذب و ساماندهی بپردازد.

از دانش آموزان برای حضور در نمازهای جماعت دعوت شود

حجت الاسلام یوسف جمالی مدیر حوزه علیمه خواهران بیان کرد: مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج ضمن عمق بخشیدن به داخل مکان مقدس مسجد باید ارتباط با مدارس قویتر کنند و حضور در مدارس و عوت از دانش آموزان برای شرکت در صف های نماز جماعت از الویت های اصلی باشد.

جمالی افزود: بسیج باید برنامه‌های فرهنگی بیشتری در سطح جامعه برگزار کند تا جوانان و نوجوانان بیشتری در فعالیت های بسیج جذب و سازماندهی شوند.

فعالیت های فرهنگی با محوریت مسجد باشد

حجت الاسلام بهمنیاری امام جماعت مسجد قرآن بوشهر ابراز کرد: باید همه فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و غیره با محوریت مسجد انجام شود تا جوانان بیشتری وارد مساجد شوند.

وی اذعان کرد: پیامبر اسلام می فرمایند: مسجد باید در امورات محور و مردم نیز در آن به فعالیت در حوزه های مختلف بپردازند.

اگر از مسجد فاصله بگیریم انحرافات فکری بیشتر خواهد شد

حجت الاسلام اسماعیلی امام جماعت مسجد شهید مصطفی خمینی خاطرنشان کرد: باید همه با وحدت در امورات مساجد به همدیگر کمک کنیم و بدانیم که اگر از مسجد فاصله بگیریم انحرافات فکری در جامعه بیشتر خواهد شد.