به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با توصیه مردم به تقوای الهی، به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله میلاد امام حسن مجتبی(ع) و رحلت حضرت خدیجه کبری(س) پرداخت و تحلیل مذاکرات اخیر ایران و آمریکا را تشریح کرد.

وی با اشاره به آیات سوره آل‌عمران درباره سبقت در نیکی‌ها و رسیدن به مغفرت الهی، ماه مبارک رمضان را فرصتی طلایی برای کسب تقوا دانست و اظهار کرد: خداوند در این ماه حسنات را مضاعف و سیئات را محو می‌کند و دعای روزه‌داران به‌ویژه در لحظات افطار مستجاب می‌شود.

امام جمعه بجنورد با بیان ویژگی‌های اخلاقی امام حسن(ع) از جمله کرم، بخشش گسترده و ناامید نکردن نیازمندان افزود: کمک به محرومان، اطعام فقرا، پرداخت فطریه و رسیدگی به خویشان جلوه‌های تقواست و جامعه اسلامی نباید نسبت به مشکلات معیشتی بی‌تفاوت باشد.

وی همچنین با تسلیت سالروز رحلت حضرت خدیجه(س) بیان کرد: ایشان نخستین بانویی بود که به پیامبر ایمان آورد و با جان و مال خود از ایشان حمایت کرد.

حجت‌الاسلام نوری در ادامه، قدردانی خود از برگزارکنندگان نمایشگاه قرآن در بجنورد را بیان کرد و تأکید کرد که استقبال مردم از این برنامه‌ها نشان‌دهنده دینداری جامعه است.

در بخش دیگری از سخنان خود درباره مذاکرات اخیر ایران و آمریکا گفت: راهبرد آمریکا تضعیف جمهوری اسلامی است و تجربه توافقات گذشته از جمله برجام نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به این کشور است. جمهوری اسلامی خطوط قرمز خود در توان دفاعی، حمایت از محور مقاومت و غنی‌سازی هسته‌ای را حفظ می‌کند.

امام جمعه بجنورد در پایان با دعوت مردم به حفظ وحدت و حمایت از تیم مذاکره‌کننده تأکید کرد: ملت ایران همواره در برابر فشارها ایستادگی کرده و مسئولان باید با تکیه بر این پشتوانه از منافع ملی دفاع کنند.