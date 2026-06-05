به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به موضوع مذاکرات اظهار کرد: جنگ دشمنان با جمهوری اسلامی ایران یک جنگ وجودی است و آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در میدان نبرد، تلاش دارند بخشی از اهداف خود را از مسیر مذاکره دنبال کنند.

امام‌جمعه بجنورد افزود: مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا برای آشتی نیست، بلکه برای احقاق حقوق ملت ایران و تثبیت دستاوردهایی است که در میدان به دست آمده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه دشمن در مذاکرات به دنبال محدودسازی توان دفاعی و جلوگیری از پیشرفت‌های علمی ایران است، تصریح کرد: آنان می‌خواهند با ایجاد شکاف در جبهه مقاومت و همچنین دوقطبی‌سازی در داخل کشور، به اهداف خود دست یابند.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: جمهوری اسلامی از توان موشکی و پهپادی خود کوتاه نخواهد آمد و ملت ایران نیز از حقوق هسته‌ای که حاصل مجاهدت و خون دانشمندان شهید کشور است، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام‌جمعه بجنورد با تأکید بر نقش جبهه مقاومت در پیروزی‌های اخیر گفت: ایران در کنار متحدان خود در محور مقاومت به موفقیت دست یافته و این همکاری و همبستگی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز هیچ‌کس حق ندارد با بهانه‌های سیاسی و جناحی در جامعه اختلاف ایجاد کند و همه باید حول محور رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.

حجت‌الاسلام نوری بیان کرد: ملت ایران به وعده‌ها و تضمین‌های دشمنان اعتماد ندارد و تنها تضمین واقعی، قدرت ملی، توان دفاعی و حضور مردم در صحنه است.