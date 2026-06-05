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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

امام‌جمعه بجنورد: همبستگی جبهه مقاومت عامل پیروزی‌های اخیر است

امام‌جمعه بجنورد: همبستگی جبهه مقاومت عامل پیروزی‌های اخیر است

بجنورد- امام‌جمعه بجنورد گفت: جمهوری اسلامی ایران با همراهی و پشتیبانی جبهه مقاومت به دستاوردهای مهمی رسیده و این همکاری و همدلی در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به موضوع مذاکرات اظهار کرد: جنگ دشمنان با جمهوری اسلامی ایران یک جنگ وجودی است و آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در میدان نبرد، تلاش دارند بخشی از اهداف خود را از مسیر مذاکره دنبال کنند.

امام‌جمعه بجنورد افزود: مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا برای آشتی نیست، بلکه برای احقاق حقوق ملت ایران و تثبیت دستاوردهایی است که در میدان به دست آمده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه دشمن در مذاکرات به دنبال محدودسازی توان دفاعی و جلوگیری از پیشرفت‌های علمی ایران است، تصریح کرد: آنان می‌خواهند با ایجاد شکاف در جبهه مقاومت و همچنین دوقطبی‌سازی در داخل کشور، به اهداف خود دست یابند.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: جمهوری اسلامی از توان موشکی و پهپادی خود کوتاه نخواهد آمد و ملت ایران نیز از حقوق هسته‌ای که حاصل مجاهدت و خون دانشمندان شهید کشور است، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام‌جمعه بجنورد با تأکید بر نقش جبهه مقاومت در پیروزی‌های اخیر گفت: ایران در کنار متحدان خود در محور مقاومت به موفقیت دست یافته و این همکاری و همبستگی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز هیچ‌کس حق ندارد با بهانه‌های سیاسی و جناحی در جامعه اختلاف ایجاد کند و همه باید حول محور رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.

حجت‌الاسلام نوری بیان کرد: ملت ایران به وعده‌ها و تضمین‌های دشمنان اعتماد ندارد و تنها تضمین واقعی، قدرت ملی، توان دفاعی و حضور مردم در صحنه است.

کد مطلب 6850833

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