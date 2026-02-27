به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی(ره) به برگزاری مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اشاره و اظهار کرد: مذاکرات برای این است که ایران اسلامی حسن نیت خود را به دنیا ثابت کند و نشان دهد که ملت ایران اهل منطق و استدلال است.

وی افزود: ایران اسلامی هرگز جنگ‌طلب نیست، هر چند برای هر جنگی آمادگی کامل دارد و هیچ واهمه‌ای از این موضوع ندارد و قطعاً در جنگ به دشمنان جواب پشیمان کننده خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران مذاکره را نفی نمی‌کند، ولی هرگز از اصول خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

خطیب جمعه بندر امام خمینی خاطرنشان کرد: اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران مذاکره می‌کند نشان از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی است و این جمهوری اسلامی است که شروطش را به آنها دیکته می‌کند.

حجت الاسلام عبادی متذکر شد: اما همه مسئولان کشور بدانند راه حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور را نمی‌توان در بیرون از مرزها پیدا کرد بلکه علاج واقعی مشکلات در درون کشور و تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی است.

وی تأکید کرد: اگر سرگرم مذاکره با آمریکا شویم قطعاً بازهم ضربه‌ای دیگری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. متاسفانه در سالیان اخیر عده‌ای تمام مسائل کشور را به برجام گره زدند، ولی نه‌ تنها هیچ مشکلی از کشور حل نشد، بلکه بر مشکلات افزوده شد.

امام جمعه بندر امام خمینی یادآور شد: کشور نباید معطل مذاکرات بماند و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف باید مستقل از روند گفت‌وگوها دنبال شود.

وی در فراز دیگری از خطبه‌ها با تبریک فرا رسیدن چهاردهم اسفند ماه سالروز تاسیس نهاد حامی مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، عنوان کرد: از تلاش‌ها و کارهای ارزشمند و خالصانه این نهاد در حمایت از طبقه ضعیف جامعه صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

حجت الاسلام عبادی همچنین با تسلیت دهم رمضان سالروز وفات ام‌المؤمنین و همسر با وفای پیامبر گرامی اسلام حضرت خدیجه کبری(س)، بیان کرد: رسول مکرم اسلام به فضائل حضرت خدیجه کبری(س) اشاره داشته‌ و به داشتن چنین همسری افتخار می‌کردند.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم همواره با عظمت از ایشان یاد می‌کردند، چرا که در سخت‌ترین شرایط یار و همراه ایشان بودند و با همه وجود از رسالت حضرت محمد مصطفی(ص) حمایت کردند.

خطیب جمعه بندر امام خمینی در پایان فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) را نیز تبریک گفت و اضافه کرد: این روز را روز اکرام نامیده‌اند که جا دارد در این ماه پر خیر و برکت این سنت حسنه احیا و به قشر ضعیف جامعه توجه بیشتر و به آنها کمک شود.