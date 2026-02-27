به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدرعلی راشکی در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک، اظهار داشت: دشمن با تهدید، فریب و جنگ رسانه‌ای به‌دنبال تسلیم ملت ایران است، اما اعتراف مقامات خودشان به استیصال در برابر مقاومت ایران، نشان‌دهنده درستی مسیر ایستادگی و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری است.

امام جمعه زهک با تأکید بر اینکه فرهنگ ملت ایران، برگرفته از مکتب عاشورا و شعار «هیهات من‌الذله» است، تصریح کرد: ملت ایران استقلال خود را با هیچ چیز معامله نخواهد کرد و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، انقلابی که روزی نهالی نوپا بود و دشمن نتوانست آن را از ریشه برکند، امروز به درختی تنومند تبدیل شده است.

وی با هشدار نسبت به عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن، خاطرنشان کرد: دشمن به‌خوبی می‌داند که هرگونه تهدید نظامی علیه ایران، امنیت انرژی جهان را با بحران جدی مواجه می‌کند و به همین دلیل تلاش دارد با فضاسازی رسانه‌ای، افکار عمومی جهان را فریب دهد؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران اهل صلح است، اما در برابر هرگونه تجاوز با قدرت خواهد ایستاد.

راشکی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع مذاکرات اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری مسیر را از ابتدا روشن کرده‌اند؛ ما به آمریکا خوش‌بین نیستیم، اما مذاکره به‌عنوان یک تاکتیک برای اثبات صلح‌طلبی ملت ایران در عرصه بین‌الملل انجام می‌شود، نه به‌عنوان راهبرد کلان. راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران، استقلال، عزت و حفظ دستاوردهای ملی است و در این مسیر، هرگز زیر بار زور و ذلت نخواهیم رفت.

خطیب جمعه زهک با بیان اینکه یکی از عرصه‌های مهم مقاومت، حوزه اقتصاد است، بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید، تکمیل زنجیره ارزش و توجه ویژه به اقتصادهای دانش‌بنیان تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، تضمین‌کننده اقتدار اقتصادی کشور است.

وی همچنین با اشاره به حوادث تلخ اخیر در برخی دانشگاه‌ها، ضمن تأکید بر حق طبیعی اعتراض و نقد دانشجویی، تصریح کرد: اعتراض سیاسی با خشونت، حمل سلاح سرد، توهین به مقدسات و هویت ملی و آتش‌زدن پرچم تفاوت دارد؛ این اقدامات جرم کیفری است و از دستگاه قضایی انتظار می‌رود با قاطعیت و عدالت با این افراد برخورد کند تا چنین صحنه‌هایی تکرار نشود.

حجت الاسلام راشکی «جهاد تبیین» را ضرورتی انکارناپذیر دانست و تصریح کرد: اساتید دانشگاه‌ها باید دستاوردهای انقلاب اسلامی را تبیین کرده و فضای گفت‌وگو، نقد و بیان آزاد اندیشه‌ها را فراهم کنند؛ دانشگاه باید محل گفتگو و رشد فکری باشد، نه تشنج و هتک حرمت.