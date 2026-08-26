به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود فلاحی ظهر امروز چهارشنبه در نشست تبیینی و تقدیر از اصحاب رسانه اظهار کرد: مقاومت ملت ایران در کنار رهبر شهید را افتخاری بزرگ برشمرد و آن را عامل اصلی پیروزی‌های اخیر دانست.

وی با اشاره به اینکه پیروزی ایران اسلامی بر همگان مبرهن است، افزود: گرچه در عرصه نظامی شاهد آتش‌بس هستیم اما جنگ روانی و رسانه‌ای همچنان جاری است و در این میان، اهالی رسانه به عنوان افسران جنگ نرم، با وجود فشارهای روانی، به خوبی روایتگر حماسه‌ها بوده‌اند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان تصریح کرد: فلسفه آتش‌بس نشان‌دهنده نیاز طرفین به تاب‌آوری است و دشمن به خوبی درک کرده که ملت ایران تا پای جان مقابل سختی‌ها ایستادگی می‌کند؛ این ایستادگی در عرصه اقتصاد و دیگر حوزه‌ها نیز ستودنی است و باید توسط رسانه‌ها به نحو شایسته منعکس شود.

فلاحی در پایان با اشاره به شعارهای مردمی در حمایت از اقتدار نیروهای مسلح بیان کرد: همان‌طور که شعار «بزن که خوب می‌زنی» در میادین طنین‌انداز شد، اکنون باید با تلاش مضاعف در عرصه سازندگی و اقتصاد، شعار «بساز که خوب می‌سازی» و «کار کن که خوب کار می‌کنی» را به الگوی عملکردی در کشور تبدیل کنیم.