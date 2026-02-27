https://mehrnews.com/x3bv2r ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴ کد مطلب 6761236 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴ بارش برف در تبریز تبریز- با ورود سامانه بارشی به جو استان آذربایجانشرقی، شهروندان تبریزی شاهد بارش برف شدند. دریافت 11 MB کد مطلب 6761236 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در محور تبریز به ارومیه بارش برف در محورهای غربی آذربایجانشرقی؛ تردد با زنجیر چرخ الزامی شد مدارس کلیبر شنبه غیرحضوری شد؛ آغاز مدارس هوراند با ۲ ساعت تاخیر ادامه بارشها در آذربایجان شرقی؛ اهر بیشترین بارش را ثبت کرد تصاویری از بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی برچسبها سامانه بارشی تبریز استان آذربایجان شرقی بارش برف برف و باران
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