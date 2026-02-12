به گزارش خبرنگار مهر، نوروز اصغرزاده، کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: دمای هوای تبریز امروز پنج درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته دو درجه کاهش یافته است و کمینه دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به کلیبر با پنج درجه زیر صفر گزارش شده است. بیشینه دمای استان نیز از میانه با ۱۷ درجه بالای صفر ثبت شده است.



وی با اشاره به اینکه سامانه بارشی امشب استان را ترک می‌کند، تصریح کرد: از روز شنبه سامانه زودگذری وارد استان خواهد شد که موجب بارش‌های پراکنده و افزایش نسبی دما می‌شود.



این سامانه طی روزهای اخیر موجب کاهش نسبی دما و بارش برف در مناطق شمال و شمال‌شرقی استان شده است و پیش‌بینی می‌شود فعالیت آن به تدریج کاهش یابد.