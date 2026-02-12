  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

ادامه بارش‌ها در آذربایجان شرقی؛ اهر بیشترین بارش را ثبت کرد

ادامه بارش‌ها در آذربایجان شرقی؛ اهر بیشترین بارش را ثبت کرد

تبریز- کارشناس هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: ادامه فعالیت سامانه بارشی باعث بارش پراکنده برف در شهرستان‌های اهر و کلیبر شد و اهر با ۸ میلی‌متر بیشترین بارش را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز اصغرزاده، کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: دمای هوای تبریز امروز پنج درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته دو درجه کاهش یافته است و کمینه دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به کلیبر با پنج درجه زیر صفر گزارش شده است. بیشینه دمای استان نیز از میانه با ۱۷ درجه بالای صفر ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه بارشی امشب استان را ترک می‌کند، تصریح کرد: از روز شنبه سامانه زودگذری وارد استان خواهد شد که موجب بارش‌های پراکنده و افزایش نسبی دما می‌شود.

این سامانه طی روزهای اخیر موجب کاهش نسبی دما و بارش برف در مناطق شمال و شمال‌شرقی استان شده است و پیش‌بینی می‌شود فعالیت آن به تدریج کاهش یابد.

کد مطلب 6747197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها