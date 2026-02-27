به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی قبل از خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج با تشریح برنامه‌ها و خدمات این نهاد اظهار کرد: کمیته امداد استان خدمات متنوعی در ۱۰۰ حوزه مختلف ارائه می‌دهد و تلاش می‌کند حمایت همه‌جانبه‌ای از خانواده‌های نیازمند داشته باشد.

وی افزود: در حوزه تحصیلی، امسال برای ۳۲ هزار دانش‌آموز و یک هزار و ۶۰۰ دانشجو مبلغ ۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در زمینه تأمین جهیزیه نوعروسان نیز طی چهار سال گذشته ۶۴۰۰ سری جهیزیه اهدا شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان خدمات این نهاد را گسترده خواند و گفت: آموزش فنی و مهارت‌های زندگی، کمک به سالمندان، تامین درمان و رفع سوءتغذیه مادران باردار، ارائه تسهیلات کارگشایی و معافیت فرزندان مددجویان از خدمت سربازی از دیگر اقدامات کمیته امداد است.

طوسی با اشاره به ایجاد اشتغال برای نیازمندان افزود: طی چهار سال گذشته ۳۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان استان ایجاد شده است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی کمیته امداد، توانمندسازی خانواده‌های نیازمند و ارتقای سطح معیشت آنان است تا بتوانند به تدریج استقلال اقتصادی پیدا کنند.