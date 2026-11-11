به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی شامگاه چهارشنبه در نشست با مدیرکل بازرسی استان کردستان با اشاره به روند رسیدگی به مطالبات مردمی در کمیته امداد اظهار کرد: تمامی درخواست‌های دریافتی از سوی متقاضیان به‌صورت فوری در دستور کار قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تعیین‌تکلیف می‌شود.

وی با تشریح عملکرد حوزه مددکاری در سال گذشته افزود: در این مدت ۴۱ هزار درخواست نیازمندی در استان ثبت شد که پس از بررسی‌های انجام‌شده، ۳۷ هزار درخواست مورد تأیید قرار گرفت و افراد واجد شرایط به جمع مددجویان تحت حمایت این نهاد اضافه شدند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق شرایط متقاضیان تصریح کرد: درخواست‌های ورودی به این نهاد با ارزیابی کارشناسی و نیازسنجی مشکلات خانواده‌ها بررسی می‌شود و در صورت احراز شرایط، خدمات حمایتی متناسب با نیاز آنان ارائه خواهد شد.

طوسی همچنین با اشاره به ظرفیت اشتغال در میان جامعه هدف کمیته امداد گفت: در حال حاضر از مجموع ۲۴۴ هزار نفر مددجوی تحت حمایت این نهاد در استان، ۸۰ هزار نفر مستعد و آماده ورود به عرصه کار و اشتغال هستند.