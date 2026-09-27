به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضایی شامگاه یکشنبه در جلسه بصیرتی با حضور مدیرکل و کارکنان کمیته امداد استان کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از تلاشهای جهادی کارکنان این نهاد در خدمترسانی به خانوادههای نیازمند قدردانی کرد.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با بیان اینکه فرهنگ ایثار و فداکاری دوران دفاع مقدس همچنان در عرصههای مختلف اجتماعی ادامه دارد، اظهار کرد: روحیه ایثار رزمندگان در دوران دفاع مقدس امروز در خدمت صادقانه کارکنان کمیته امداد به مردم و خانوادههای نیازمند جامعه دیده میشود.
وی افزود: خدمات ارزشمند و بیمنت امدادگران تنها به تأمین نیازهای خانوادهها محدود نمیشود، بلکه این خدمات در حفظ کرامت، تقویت امید و افزایش خودباوری آنان نیز نقش مؤثری دارد.
سردار رضایی کارکنان کمیته امداد را از اقشار ارزشمند جامعه دانست و گفت: رسیدگی دلسوزانه به امور نیازمندان و گرهگشایی از مشکلات خانوادهها، خدمتی ماندگار و شایسته قدردانی است و میتواند به الگویی برای سایر مجموعههای خدمترسان تبدیل شود.
توانمندسازی خانوادهها در کنار حمایت معیشتی
در ادامه این نشست، مدیرکل کمیته امداد استان کردستان نیز با اشاره به فلسفه شکلگیری فرهنگ خدمت و ایثار در جامعه اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور روزهایی است که مردم ایران با تکیه بر ایمان، همدلی و ازخودگذشتگی در برابر دشواریها ایستادگی کردند و امروز خدمت به مردم و تلاش برای رفع مشکلات خانوادههای نیازمند، ادامه همان فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری است.
طوسی با تشریح رویکرد کمیته امداد در حمایت از خانوادهها افزود: رسالت این نهاد تنها به حمایتهای مقطعی و معیشتی محدود نمیشود، بلکه تلاش میکنیم با شناسایی دقیق نیازها و استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه رشد، خوداتکایی و استقلال خانوادهها را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: حمایت از اشتغال، تأمین مسکن، پشتیبانی تحصیلی و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی از جمله اقداماتی است که در مسیر توانمندسازی خانوادهها دنبال میشود و در تمامی این مراحل، حفظ کرامت و شأن آنان مورد توجه قرار دارد.
کرامت مددجویان محور خدمترسانی است
مدیرکل کمیته امداد کردستان با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت مددجویان در فرآیند ارائه خدمات تصریح کرد: خدمت مؤثر زمانی ارزشمند است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فوری، بتواند امید و اعتمادبهنفس را در خانوادهها تقویت کرده و آنان را برای ساختن آیندهای بهتر توانمند کند.
طوسی خاطرنشان کرد: کارکنان کمیته امداد با همین نگاه خود را خادمان مردم میدانند و تلاش میکنند خدمات این نهاد با احترام، دلسوزی و مسئولیتپذیری به خانوادههای تحت حمایت ارائه شود.
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