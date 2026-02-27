پریسا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رایزنی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح استانکرمانشاه، اظهار داشت: امیدواریم با شکل‌گیری تفاهم‌ها و همکاری‌های مؤثر، بتوانیم در زمینه رونق مباحث مربوط به کتاب و کتابخانه‌ها گام‌های عملی و ماندگاری برداریم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات در این مسیر، پرداخت به‌موقع سهم نیم‌درصد شهرداری‌ها به نهاد کتابخانه‌های عمومی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی دارد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورت واریز به‌موقع این سهم قانونی، امکان بهسازی فضاهای کتابخانه‌ای، شاداب‌سازی محیط کتابخانه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی برای مخاطبان فراهم می‌شود.

محمدی بیان کرد: تأمین این منابع مالی به ما کمک می‌کند در حوزه خرید کتاب نیز برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم و منابع به‌روز، متنوع و متناسب با نیاز گروه‌های مختلف سنی و علمی را در اختیار اعضا قرار دهیم.

وی ادامه داد: توسعه خدمات کتابخانه‌ای تنها به امانت کتاب محدود نمی‌شود و امروز کتابخانه‌ها به عنوان پایگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در سطح محلات فعالیت می‌کنند، بنابراین تقویت زیرساخت‌ها و منابع آن‌ها اهمیت دوچندان دارد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با همکاری مدیریت شهری و پرداخت به‌موقع سهم نیم‌درصد، بتوانیم در جهت ارائه خدمات بهتر به همشهریان در سراسر استان گام مؤثری برداریم و سطح رضایتمندی اعضا و مراجعان کتابخانه‌ها را افزایش دهیم.

محمدی تأکید کرد: نگاه ما این است که با هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط و پایبندی به تعهدات قانونی، مسیر توسعه فرهنگی استان هموارتر شود و کتابخانه‌های عمومی بتوانند نقش اثرگذار خود را در ارتقای شاخص‌های فرهنگی ایفا کنند.