بیش از ۵ هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی شهرستان هرسین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار با حضور در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان هرسین اظهار کرد: هرسین دارای ۵ باب کتابخانه و یک واحد کتابخانه عمومی سیار است و بیش از ۵ هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی این شهرستان هستند.

وی ادامه داد: تعداد ۶۶ هزار نسخه کتاب در این ۶ واحد کتابخانه داریم و خدمات فرهنگی شایانی از طریق این کتابخانه ها به تمام اقشار جامعه ارائه می‌شود.

حسنی خونسار در خصوص تأمین اعتبار از سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی از شهرداری افزود: اگر سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی این شهرستان از طریق شهرداری به موقع پرداخت نشود، خدمات کتابخانه ای برای مردم مختل می‌شود و قانون از طریق ماده ۶۴ به اجبار نیم درصد درآمد را از سر جمع حساب کسر و به حساب انجمن واریز می‌کند و این نوع برداشت زیبنده یک شهرداری که باید حامی مسائل فرهنگی شهر باشد نیست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه های عمومی در ایام کرونا، بیان کرد: فعالیت‌های کتابخانه ها در ایام کرونا در فضای مجازی ادامه دارد و با این روش ارتباط کتابخانه ها با اعضا بهتر شده و در تمام برنامه‌های فرهنگی مشارکت دارند و تلاش کتابداران این شهرستان برای عدم ایجاد فاصله بین کتابخانه و اعضای کتابخانه قابل تحسین است.

در پایان نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان هرسین از طرف مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، فاضل کرمی به عنوان رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان هرسین معارفه و ابلاغ وی با حضور معاون فرماندار و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن تقدیم شد.

گفتنی است، پیش از این شاه حسین بابایی ریاست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان هرسین را بر عهده داشت.