پریسا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم ایجاد بسترهای عادلانه آموزشی برای همگان اظهار کرد: با توجه به اهمیت فراهمسازی فرصتهای برابر فرهنگی و معرفتی برای تمامی اقشار جامعه، بهویژه توانخواهان، کتابخانههای عمومی استان در نیمسال گذشته میزبان دورههای متعددی بودهاند که با استقبال کمنظیر جامعه ناشنوایان روبرو شده است.
وی با تشریح تنوع موضوعی این دورههای آموزشی افزود: تعداد کل کارگاههای برگزار شده در این بازه زمانی به ۴۸ مورد میرسد که سرفصلهایی همچون مهارتهای زندگی، خیاطی، کار با رزین و صابونسازی را شامل میشود. این برنامهها با هدف تقویت مهارتهای ارتباطی، افزایش خودباوری، مدیریت هیجانات، بهبود تعاملات اجتماعی و همچنین ارتقای توانمندیهای فنی و حرفهای خانوادهها پایهریزی شدهاند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه در خصوص ابزارهای تسهیلکننده و نحوه اجرای این طرح تصریح کرد: این جلسات با حضور مربیان مجرب و بهرهگیری از مترجمان متخصص زبان اشاره طراحی و عملیاتی شد. مباحث مدنظر به زبانی ساده، کاربردی و با تکیه بر ابزارهای بصری ارائه گردید تا بستری تعاملی برای طرح پرسش و اشتراکگذاری تجربیات عملی شرکتکنندگان فراهم شود.
محمدی به استقبال گسترده از این فراخوانهای آموزشی اشاره کرد و گفت: آمار حضور مخاطبان در هر کدام از این کلاسها به طور میانگین بین ۲۰ تا ۴۰ نفر متغیر بوده است. این دورهها به صورت مستمر و در قالب دو جلسه هفتگی تنظیم شده بود تا روند انتقال مفاهیم و آموزشهای مهارتی در طول این ۶ ماه به اثربخشترین شکل ممکن محقق شود.
این مقام مسئول در پایان تداوم این رویکرد پیشبرنده را از اولویتهای این نهاد دانست و خاطرنشان ساخت: هدف غایی ما، توانمندسازی اعضای ناشنوا و خانوادههای محترم آنان برای مواجهه اصولی با چالشهای روزمره و ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی است؛ چرا که باور داریم نهاد کتابخانهها میتواند نقشی محرک و تعیینکننده در شکوفایی استعدادهای این قشر ایفا کند.
