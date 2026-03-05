به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، آگاهی از اصول پناهگیری صحیح و همراه داشتن ملزومات ضروری می‌تواند نقش حیاتی در حفظ جان افراد داشته باشد. کارشناسان امداد و سازمان‌های بین‌المللی بر این باورند که هر خانواده باید برای حداقل ۷۲ ساعت خودکفایی، اقلام ضروری را در دسترس داشته باشد.

اصول پناهگیری صحیح در حملات هوایی

بر اساس جدیدترین دستورالعمل‌های سازمان‌های امدادی بین‌المللی و تجربیات کشورهای درگیر جنگ، در زمان وقوع حمله یا آژیر خطر، اولین و مهم‌ترین اقدام یافتن پناهگاه امن است. اگر به پناهگاه عمومی دسترسی ندارید، سریعاً به قسمت‌های مرکزی و داخلی منزل مانند حمام‌های بدون پنجره، راهروهای داخلی یا زیرزمین پناه ببرید و از پنجره‌ها و دیوارهای خارجی فاصله بگیرید.

کوله نجات؛ همراه همیشگی در شرایط بحرانی

تهیه یک «کیف یا کوله نجات» را به همه شهروندان توصیه می شود، این کوله باید همیشه در دسترس و آماده استفاده باشد تا در صورت نیاز به تخلیه سریع منزل، بتوانید آن را همراه ببرید.

در بخش آب و غذا، همراه داشتن آب آشامیدنی به میزان حداقل ۳ لیتر برای هر نفر در روز ضروری است و مواد غذایی غیرقابل فساد مانند کنسروها، میوه‌های خشک، آجیل، بیسکویت و شکلات نیز از جمله اقلامی هستند که باید در کوله نجات قرار گیرند. غذای آماده مصرف یا مواد غذایی با ماندگاری بالا مانند برنج، حبوبات و ماکارونی و همچنین قرص‌های تصفیه آب یا فیلتر آب قابل حمل از دیگر ملزومات این بخش است.

در بخش کمک‌های اولیه و دارو، جعبه کمک‌های اولیه کامل شامل گاز استریل، باند، چسب زخم، بتادین و دستکش یکبار مصرف باید در دسترس باشد. و داروهای تجویزی برای حداقل دو هفته تا یک ماه برای بیماران دیابتی، فشار خون، تشنج و سایر بیماری‌های مزمن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌های عمومی، داروهای ضدتهوع، پماد سوختگی، گاز هموستاتیک برای کنترل خونریزی و تورنیکت (شریان‌بند) نیز باید در این کوله قرار گیرند.

ابزار و تجهیزات مورد نیاز شامل رادیو با باتری اضافه یا رادیوی دستی برای دریافت اخبار در زمان قطع برق، چراغ قوه با باتری اضافه یا چراغ خورشیدی، پاوربانک و شارژر تلفن همراه، چاقوی چندکاره، سوت برای علامت‌دهی در صورت گیر افتادن زیر آوار، کبریت یا فندک و پتوهای اضطراری (پتوی طلایی) و کیسه خواب سبک است.

همراه داشتن کپی از مدارک شناسایی مانند شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه در پوشه ضدآب، نسخه‌های پزشکی و مدارک مهم، پول نقد در اسکناس‌های کوچک و متوسط و کلید یدکی منزل و ماشین نیز از جمله اقدامات ضروری است.

شرایط جنگی فشار روانی شدیدی به افراد وارد می‌کند و حفظ آرامش و مدیریت استرس با استفاده از تکنیک‌های تنفس عمیق بسیار مهم است، همچنین همکاری با همسایگان و کمک به افراد آسیب‌پذیر مانند کودکان، سالمندان و بیماران می‌تواند شانس بقای کل جامعه را افزایش دهد.

در زمان بحران و قطع احتمالی اینترنت و برق، داشتن یک رادیوی باتری‌خور برای دریافت اخبار و دستورالعمل‌های رسمی از سوی مسئولان ضروری است و به شایعات توجه نکنید و تنها به منابع رسمی و موثق اعتماد کنید. آمادگی و آگاهی، کلید اصلی عبور ایمن از شرایط بحرانی است و هر شهروند با رعایت این نکات می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت خود و دیگران ایفا کند.