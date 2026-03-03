به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رسانه های خبری اسرائیلی تأیید کردند که تا الان 30 انفجار در شمال سرزمین های اشغالی رخ داده است.

رسانه های اسرائیلی همچنین اذعان کردند که حمله مستقیما به قلب مناطق اصابت کرده است.

از سوی دیگر، خبر می رسد که انفجارهایی نیز در قدس اشغالی روی داده است.

جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد: عملیات شلیک موشک به سوی مناطق بیشتری از جنوب اسرائیل را رصد کرده ایم.

این جبهه اعتراف کرد که آژیر خطر در مناطق مختلفی از شمال اسرائیل به صدا درآمده است.

همچنین آژیر خطر در "النقب"، غرب بحر المیت، دیمونا در جنوب فلسطین اشغالی و قدس به گوش رسیده و شهرک نشینان باید اکنون به پناهگاه بروند.