به گزارش خبرنگار مهر، کوروش زارعی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر، تلویزیون و سینما در پی شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای و تجاوز دشمن اسرائیلی - آمریکایی به خاک کشورمان یادداشتی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

در متن یادداشت زارعی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ.

با دلی شکسته و پرخون و ناباورانه عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه و عزتمندانه نفس زکیه و نائب امام زمان آقا و مقتدایمان امام شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه به دست پست ترین، فاسدترین، جانی ترین، کثیف ترین موجود زمان را به حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و ملت غیور ایران و شیعیان و مسلمانان و آزادیخواهان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

خوشا به حالت آقای عزیزم که به آرزویت رسیدی و مانند جدت با زبان روزه و در حال عبادت و خدمت به فیض عظیم شهادت نائل و رستگار شدی.

روسیاهی نصیب ناجوانمردان و حاسدان و جاهلانی که تهمت می‌زدند که رهبر ما در سنگر و زیرزمین مخفی شده یا به خارج رفته است و عزت و افتخار و روسفیدی نصیب شما شد.

تو به آرزویت رسیدی و گوارای وجودت که به یاران شهیدت پیوستی اما ما یتیم و بی پدر شدیم. ما شرمنده شدیم که زنده ایم و جانمان فدایت نشد.

حالا که دست تقدیر الهی اینگونه رقم خورده است با جان و مال و آبرویمان خود را فدای راه و اندیشه و میراث گرانبهایت می‌کنیم.

تو به ما و ایران ما عزت و آبرو و شرف دادی.

حاشا که دست از آرمان مقدست بکشیم.

سلام مان را به اجدادت و یارانت برسان و حالا که به مقام شهادت و شهود رسیده‌ای و قدرتمندتر از قبل به حیات ادامه می‌دهی برای ما ملت ما ایران اسلامی و رزمندگان ما دعا کن و عند ربک یاری مان کن.

و با اندوه فراوان داغدار شهدای والامقام و مظلوم و خصوصا کودکان معصوم ایران و مینابی هستم و برایشان تعالی درجات و بازماندگان داغدارشان اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت دارم.

و از ملت غیور و آگاه ایران زمین تقاضای عاجزانه دارم اگرچه عزادار امام شهیدمان هستیم اما تکلیف امروزمان این است که با بغض و کینه و خشم نسبت به دشمنان قسم خورده و منافقان و مزدوران داخلی در صحنه بمانیم و با حضور در مساجد و سطح شهر نقشه‌های آنان را در نطفه کور کنیم تا نیروهای مسلح ما با خیالی آسوده به مأموریت محوله خود که محو کامل اسرائیل و اخراج ذلیلانه آمریکای جنایتکار از منطقه است، بپردازند و علم مقدسی که رهبر شهیدمان به ما امانت دادند را به صاحب اصلی اش حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برسانیم.

آنهم یرونه بعیدا و نراه قریبا.