به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی دیگر از هنرمندان فعال عرصه‌های مختلف هنر در پی شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی - آمریکایی مطالبی را منتشر کردند.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

‏۸ سال جنگ نابرابر و اینک جنگ صهیونیستی- آمریکایی!

‏جنگ خشن و بی‌رحم است اما وقتی بخواهند با تحقیر وطنت را تصاحب کنند، جز مقاومت راهی نمی‌ماند!

‏ فرزندان ایران ۸ سال جان دادند و وجبی خاک به دشمن ندادند، اینک فرزندان و نوادگان‌شان بر همان عهد استوارند. دشمنان میهن تردید نکنند.

پرواز همای، خواننده

این روزها از مرگ نترسید؛ از این بترسید که نامتان در صفحه وطن‌فروشان تاریخ نوشته شود!

میکائیل دیانی، کارگردان و مستندساز

این شب‌ها شب‌های لیله‌القدر انقلاب است باید بیدار باشیم و در میدان.

الهام چرخنده، بازیگر و مجری

رهبر شهید سید علی خامنه‌ای یک مکتب است، درست مثل امام حسین (ع). عزت نفس، شجاعت، بلاغت، فصاحت، زیبایی همراه با نجابت، قدرت، حکمت و آزادگی، ایستادگی، همبستگی و در نهایت جاودانگی.

المیرا شریفی مقدم مجری

المیرا شریفی‌مقدم، مجری تلویزیون در واکنش به خوشحالی برخی افراد:

بیاید تهران وسط میدان جنگ باشید و بمباران و پرواز جنگنده ها و کشته شدن مردم و تخریب خانه‌ها رو ببینید، بعد شادی کنید. ‏مسیر ایران خواهی با جنگ بن بست است. ‏تا ابد سمت ایران می‌مانم.

افشین هاشمی بازیگر

افشین هاشمی، بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به وطن‌فروشان طرفدار جنگ:

نه کتاب می‌خوانید، نه تاریخ می‌خوانید و نه حتی موزه می‌روید، فقط اینترنشنال می‌بینید و در آخر هم از خارجی می‌خواهید به کمکتان بیاید.

محمدجواد موحد، تهیه‌کننده سینما

پیکر دانش‌آموزان مینابی شعله می‌شود و دشمنان ایران را می‌سوزاند.

محمد کاظم تبار دبیر جشنواره تئاتر مقاومت

زمان، زمان عاشوراست و خون‌های پاک گواهی آن است.

امروز قائدمان، سرور و سالار ایران اسلامی، با سرخی خونش مسیر حق را نمایان کرده و سمت درست تاریخ را به ما نشان می‌دهد.

️قهرمان مطلق ایران زمین که تمام فکر و ذکرش خاک و مردمش بود؛ سلحشورانه جان خود را فدای میهن و مردمش کرد.

او در خاک خود ماند، برای خاکش مجاهدت کرد و در خاک خود به آرزوی دیرینه‌اش رسید.

️ او نیست اما یادش، سخنانش و منویاتش با ماست و همواره در این نبرد حق و باطل، کلامش بر ذهن و قلب‌مان حک شده است: «ان معی ربی»

رسول نجفیان بازیگر تئاتر و تلویزیون

رسول نجفیان، بازیگر پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی، در پی حمله مشترک آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران‌زمین، در یادداشت کوتاهی نوشت: وحدت، تنها راه ما برای مبارزه با نقشه کثیف تجزیه ایران عزیز است.

علیرضا نجف زاده کارگردان سینما

با همه اشکهایمان به هم تکیه داده ایم

آنان که در این روزهای تلخ، شادی می‌کنند یا زخم را عمیق‌تر می‌خواهند، کاش می‌فهمیدید وطن فقط یک کلمه نیست؛ مادر است.

کسی که بر داغ مادرش کف می‌زند، پیش از همه، انسانیت خودش را دفن کرده. تاریخ این سرزمین، نام‌ها را نگه می‌دارد؛ هم آن‌ها که مرهم شدند، هم آن‌ها که خنجر.

ایران دوباره قد می‌کشد.

چون مردمش بلدند از دل خاکستر، امید بسازند و ما، با همه اشک‌هایمان، هنوز به هم تکیه داریم.

شهرام کرمی نویسنده و کارگردان تئاتر

در زندگی خود جنگ را با چهره سخت بارها تجربه و مشاهده کرده‌ام. جنگ با کسی مهربان نیست ولی فقط دشمنان بدکیش چون «حرمله» به جان کودکان معصوم تیر رها می‌کنند.

دیدن عکس‌های رنج‌آور و غرق در خون دخترکان دانش‌آموز میناب سخت‌ترین درد زندگی من است. بچه‌هایی که با شیطنت و شوق در مدرسه بودند که آتش خشم بر آن‌ها بارید.

هی داخ!....

این ستاره‌های خاموش جنوب، جان‌های پاک به ناحق ریخته، فرشتگان پرپر شده، معصومیت‌های به خاک افتاده ، دختران معصوم میناب، به کدام گناه غرق خون شدند؟!...

شرم بر شما که چنان داغی بر دل ما گذاشتید.

باور دارم عطر کودکی گیسوان این دخترکان شهید در این سرزمین داغ‌دیده، آتش داد بر خرمن بیداد خواهد شد.

مهدی سجاده‌چی، فیلمنامه‌نویس

نقشه جهان را باز کنید؛ ایران قلب جهان است و نیاکان ما هزاران سال از این گوهر دردانه، این میراث بی‌همتا محافظت و دست طمع بیگانه را از آن کوتاه کرده‌اند. اینک و در این هجوم نفرت دشمنان، ببینیم آیندگان چگونه ما را قضاوت خواهند کرد.



مهدی شامحمدی، کارگردان سینما

با آنهایی که تحت‌تاثیر رسانه‌های غربی منتظر حمله دشمن هستند و می‌خواهند بعد از تکه‌تکه شدن کشورشان و کشته شدن هم‌وطنان‌شان روزگار خوشی -به فرض مثال- با تورم کم داشته باشند، کاری ندارم. آنها وطن‌فروش‌هایی هستند که باید این بار به موقع جواب‌شان را بدهیم. من روی صحبتم با معترضانی است که به شرایط اقتصادی اعتراض دارند.

سیدمحمدرضا خردمندان، کارگردان سینما

سربازان وطنم؛ این را برای شما می‌نویسم‌. شمایی که در خط مقدم نبرد با نجس‌ترین‌های تاریخید؛ من به فدای پلک‌های خسته‌تان. به خدا قسم که شما برترین سربازان تمام تاریخ ایران‌زمینید. ای کورش‌های زمانه، ای دلواری‌ها، ای همت‌ها و باکری‌های گمنام زمانه‌ ما؛ ما در خانه‌های گرم نشسته‌ایم و شما را می‌بینیم که چگونه چونان صاعقه بر فرق دخترکشان تاریخ، کودک‌خواران و حرامیان فرود می‌آیید.

امیرعباس ربیعی، نویسنده و کارگردان سینما

صد و هفتاد عروسک کوچک، پشت نیمکت‌های چوبی، درحالی‌که کیف‌های رنگارنگشان هنوز بوی کتاب و خمیربازی می‌داد. صد و هفتاد جفت چشم که قرار بود فردا را ببینند، اما در نخستین هجوم هوایی، آسمان میناب برای همیشه بر آنها تاریک شد. موشکی که لالایی آمریکایی - صهیونیستی برایشان خواند، الفبای زندگی را در دفتر مشقشان خط زد.

بیانیه جامعه فیلم کوتاه در محکومیت تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی به ایران

جمعی از فعالان و فیلمسازان سینمای کوتاه ایران اعم از جوانان و پیشکسوتان این عرصه، برای شهادت رهبر معظم انقلاب و حمله آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران بیانیه منتشر کردند.

بیانیه جامعه فیلم کوتاه ایران در محکومیت شهادت رهبر معظم انقلاب و حمله آمریکایی صهیونیستی علیه ایران که جمعی بیش از ۵۰۰ نفر را شامل می‌شود، به شرح زیر است:

«وطن» واژه مقدس مشترکی است که فرزندان شریف این خاک بر سر آن مسامحه نخواهند داشت.

در روزهایی که دشمن جنایت پیشه، که بارها مفهوم «بشریت» را در سرزمین‌های مختلف به خاک و خون کشیده، در تجاوزی آشکار با به شهادت رساندن رهبر حکیم و نستوه این سرزمین، و هدف قرار دادن کودکان معصوم این خاک بار دیگر سبعیت خود را به جهانیان ثابت کرده است؛ ما جمعی از جامعه فیلم کوتاه ایران با گرایش‌های مختلف سیاسی اما با وفاق بر مفهوم «میهن»، با اندوهی در قلب و خشمی مقدس و مشت‌هایی گره کرده برای این خاک پاک که با خون مردمانش در طول تاریخ پایدار و مانا مانده؛ هم قسم می‌شویم که تا پای جان در پاسداشت «مام وطن» خواهیم ایستاد و روایت این روزهای خون و آتش و حماسه را چنان به تصویر خواهیم کشید که اساطیر قهرمانی باستان در برابرش رنگ خواهد باخت و داستان پایداری این ملت لالایی شب‌های مادران نسل‌های بعد خواهد شد.

ملت ما به همه جهان خواهد فهماند که «ایران» تجربه‌ جدیدی برای آمریکا و رژیم جعلی اسراییل خواهد ساخت! اینجا گور هر آنکس خواهد بود که بخواهد با تجاوز و گستاخی بر خاک آن گام بگذارد!