به گزارش خبرنگار مهر، کوروش زارعی هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیونی طی یادداشتی به سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه ایران را به عصر حجر باز می‌گرداند، واکنش نشان داد.

وی در یادداشت خود آورده است:

«تمدن ایران هزاران سال سابقه دارد و آثار آن در معتبرترین موزه‌های جهان دیده می‌شود. از منشور کوروش تا هنر و معماری هخامنشی، بخش مهمی از میراث انسانی بر پایه فرهنگ ایرانی شکل گرفته است. تاریخ نشان داده که ایران نه تنها در میان قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان قرار دارد، بلکه در دوره‌هایی معیار رفتار انسانی و سازمان‌یافتگی اجتماعی بوده است.

وقتی فرهنگ‌ها را مقایسه می‌کنیم، بهتر است واقعیت‌ها و شواهد تاریخی را ببینیم: ایران باستان صاحب ساختار اداری، قوانین مکتوب، پوشش منظم و هنر پیشرفته بوده، در حالی که بسیاری از تمدن‌های دیگر هنوز در مراحل ابتدایی شکل‌گیری بودند.

داوری درباره تاریخ بدون شناخت، فقط باعث تحریف واقعیت می‌شود. پیش از هر قضاوتی باید تاریخ را مطالعه کرد، چون میراث فرهنگی ایران خود گویای جایگاه آن است.

سرخ‌پوست کابوی وحشی آدمکش ما را عصر حجری می‌خواند. سرخ‌پوستی که آداب زندگی کردن را بلد نبوده و برای سیر کردن شکم زن و بچه‌اش با نیزه و رنگ کردن پوست صورتش خود را شبیه گوره خر می‌کرد به دنبال شکار گور خر بود تا شکمش را سیر کند. آنها هیچ وقت رفتار انسانی نداشته‌اند و نخواهند داشت آنها با شکار و قتل و غارت و آدمکشی عجین هستند و انسانیت را هیچ وقت تمرین نکرده‌اند و نخواهند کرد.

برای ترامپ بی‌مطالعه متاسفم که لقب اقوام و قوم سرزمین‌های خودش را به مردم با فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله ایران روا می‌دارد. ترامپ باید بداند زمانی که تمدن غرب و اروپا در پوشش خود همین کت و شلوار و حتی که لباس زیر به تن نداشتند، ایرانی ها فرهنگ لباس پوشیدن را به جهانیان یاد می‌دادند.

ایرانی‌ها اولین اقوامی بودند که لباس زیر و کت و شلوار را پدید آوردند البته نه به شکل امروزی، غربی‌ها آن را از ایرانی ها ایده گرفتند و به شکل امروزی درآوردند. ‌وقتی که اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و وارد ایران شد و لباس و پوشش ایرانیان را دید عاشق تمدن و لباس ایرانی شد و تا آخر عمرش لباس ایرانی بر تن داشت.

بر سر در سازمان ملل‌تان شعر ایرانی می‌درخشد. در موزه لوور فرانسه که یکی از بزرگترین و کاملترین موزه‌های دنیاست بیشترین اسناد تاریخی و اشیای باستانی آن متعلق به سرزمین ماست حالا توی هیچی ندار به ما می‌گویی عصر حجری.

عصر حجری آمریکایی‌ها هستند که هنوز با کشتن انسان‌ها می‌خواهند خود را به عنوان قدرت برتر به مردم دنیا ثابت کنند، نه مردم ایران که اهل صلح و دوستی هستند و در زمان تمدن هخامنشی و کوروش کبیر منشور صلح جهانی را طراحی و آن را به دنیای بشریت ارائه دادند؛ منشوری که از ما دزدیدند و هم‌اکنون در موزه لوور پاریس است.

پس به قول ایرانی‌ها ساکت باش، دهنت را ببند و زرمفت نزن.»