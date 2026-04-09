  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

ایستادگی ملت ایران ریشه در باورهای عمیق تاریخی و دینی دارد

بابل- یک مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر نقش رهبری الهی در هدایت جوامع در دوره‌های مختلف گفت: ایستادگی ملت ایران ریشه در باورهای عمیق تاریخی و دینی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر یوسفی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اربعین رهبر شهید که در مصلای شهرستان بابل برگزار شد، اظهار کرد: در طول تاریخ، پیامبران و رهبران الهی متناسب با شرایط هر عصر ظهور یافته‌اند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت شناخت زمان و نیازهای جامعه در مسیر هدایت است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر سختی‌ها و فشارها همواره هوشیارتر عمل کرده است، افزود: تجربه‌های تاریخی نشان داده هرگونه فشار و تهدید، نه‌تنها موجب تضعیف این ملت نشده بلکه بر انسجام و آگاهی آن افزوده است.

این مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: ملت ایران میراث‌دار فرهنگی از ایستادگی و مقاومت است و این روحیه از نسل‌های گذشته به امروز منتقل شده است؛ روحیه‌ای که در سخت‌ترین شرایط نیز میدان را ترک نمی‌کند.

یوسفی با اشاره به شرایط کنونی خاطرنشان کرد: هرچه فشارها و محدودیت‌ها افزایش یابد، اراده مردم برای حضور در صحنه و دفاع از آرمان‌های خود تقویت می‌شود.

وی با تأکید بر بیانات پایانی رهبر شهید تصریح کرد: آنچه امروز در جامعه مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از تحقق وعده‌هایی است که بر بیداری و حضور مردم در صحنه تأکید داشت.

این مدرس حوزه و دانشگاه در پایان گفت: مسیر مطالبه‌گری و پیگیری آرمان‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت و ملت ایران در این مسیر با وحدت و استقامت حرکت می‌کند.

یک مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر نقش رهبری الهی در هدایت جوامع در دوره‌های مختلف گفت: برای هر دوره‌ای، رهبری متناسب با شرایط همان زمان برگزیده می‌شود که شناخت دقیق از مقتضیات آن دوران دارد.

کد مطلب 6796115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها