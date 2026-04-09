ایستادگی ملت ایران ریشه در باورهای عمیق تاریخی و دینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر یوسفی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اربعین رهبر شهید که در مصلای شهرستان بابل برگزار شد، اظهار کرد: در طول تاریخ، پیامبران و رهبران الهی متناسب با شرایط هر عصر ظهور یافتهاند و این موضوع نشاندهنده اهمیت شناخت زمان و نیازهای جامعه در مسیر هدایت است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر سختیها و فشارها همواره هوشیارتر عمل کرده است، افزود: تجربههای تاریخی نشان داده هرگونه فشار و تهدید، نهتنها موجب تضعیف این ملت نشده بلکه بر انسجام و آگاهی آن افزوده است.
این مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: ملت ایران میراثدار فرهنگی از ایستادگی و مقاومت است و این روحیه از نسلهای گذشته به امروز منتقل شده است؛ روحیهای که در سختترین شرایط نیز میدان را ترک نمیکند.
یوسفی با اشاره به شرایط کنونی خاطرنشان کرد: هرچه فشارها و محدودیتها افزایش یابد، اراده مردم برای حضور در صحنه و دفاع از آرمانهای خود تقویت میشود.
وی با تأکید بر بیانات پایانی رهبر شهید تصریح کرد: آنچه امروز در جامعه مشاهده میشود، جلوهای از تحقق وعدههایی است که بر بیداری و حضور مردم در صحنه تأکید داشت.
این مدرس حوزه و دانشگاه در پایان گفت: مسیر مطالبهگری و پیگیری آرمانها با جدیت ادامه خواهد یافت و ملت ایران در این مسیر با وحدت و استقامت حرکت میکند.
یک مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر نقش رهبری الهی در هدایت جوامع در دورههای مختلف گفت: برای هر دورهای، رهبری متناسب با شرایط همان زمان برگزیده میشود که شناخت دقیق از مقتضیات آن دوران دارد.
