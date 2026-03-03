به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه میلاد کریم اهل بیت؛ حضرت امام حسن مجتبی(ع) شاعران ایران، از اذان مغرب روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، برای برگزاری «محفل شعر امین» در سراسر کشور گرد هم خواهند آمد.

مقارن با جنگ بزدلانه‌ آمریکای تبهکار و اسراییل خبیث با مردم آزاده‌ی ایران، شاعران حقیقت‌جو و حق‌گو در امتداد سنت ماندگار شعر معاصر، به رسم هر ساله در نیمه‌ی ماه رمضان و لیله‌القدر شاعران انقلاب، این بار در فراق قائد شهیدشان، امین شعر انقلاب، *«محفل شعر امین»* را با تکثیری معنادار، در ۳۱ استان کشور برگزار خواهند کرد.

شاعران ایران، ضمن تجدید بیعت با خون حسینی بنیان‌گذار این محفل و پژواک دادن زینب‌گون پیام عاشورای امروز ایران، بار دیگر حول پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران سربلند، رثا را به حماسه بدل کنند و عرفان و معنویت آمیخته با ظلم‌ستیزی و میدان‌داری را که از امام روح‌الله(ره) آموخته‌اند، در بیت‌بیت شعرشان به گوش حق‌جویان برسانند.)