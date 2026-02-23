نشان عزت بر قامتی از ۶۰ سال نوکری؛ تجلیل از پیرغلام آیسک

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: هوا هنوز بوی غروب یک روز زمستانی را داشت. کوچه‌های آرام آیسک، گویی قدم‌های میهمانان را می‌شناختند. مردانی که آمده بودند تا در آستانه ماهی که عطر دعا و رحمت از آن برمی‌خیزد، به خانه‌ی یکی از عاشقان دیرین حسین(ع) سر بزنند.

با فشردن زنگ در، صدای خوش‌آمدگویی پیرمردی آرام و متواضع از پشت در به گوش می‌رسد. حاج سید حسن برومند، مردی که ۶۰ سال از عمر خود را با روضه، هیأت و خدمت به اهل بیت(ع) گره زده است.

مراسم تکریم او، بی‌هیاهو و در همان خانه‌ ساده‌اش برگزار شد. جایی که از ابتدای انقلاب محل رفت و آمد علمایی مانند شهید رئیسی و آقای ماندگاری و... بوده و ستون اصلی برنامه های معنوی و انقلابی منطقه است.

خانه پر از احترام بود، اما نه از نوع رسمی‌اش، احترامی برخاسته از دل‌هایی که سال‌ها در کنار نام حسین(ع) تپیده بودند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، در این دیدار اظهار داشت: حاج آقای برومند به عنوان یک پیرغلام و خادم اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، از پیشکسوتان انقلاب و مایه برکت برای منطقه و استان هستند.

وی با اشاره به شأن و منزلت پیرغلامان و لزوم تکریم خادمان اهل بیت (ع) گفت: این عزیزان همچون باران، زندگی‌بخش و مایه طراوت جلسات و محافل دینی هستند و تکریم آنان، تکریم ارزش‌های دینی و انقلابی است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در ادامه از اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در این استان برای سومین سال پیاپی خبر داد و افزود: در سال اول، ۷۲ هزار نفر و در سال گذشته، ۱۴۹ هزار نفر در این طرح مشارکت داشتند.

حسینی، مدیر نمایندگی بنیاد دعبل خزاعی در خراسان جنوبی، گفت: بنیاد دعبل خزاعی یک نهاد فرهنگی و حمایتی است که جامعه مخاطب آن را پیرغلامان و ستایشگران اهل بیت (ع)، هیئت‌ها، تأثیرگذاران و فعالان فرهنگی، تشکل‌های دینی، شاعران آیینی، مبلغین و کانون‌های فرهنگی تبلیغی تشکیل می‌دهند.

به گفته وی، در این میان توجه ویژه به پیرغلامان حسینی، پاسداشت مقام و منزلت آنان و ترویج فرهنگ تکریم و تجلیل از این عزیزان، از رسالت‌های اصلی بنیاد به شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام طاهری، مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سرایان هم، ضمن تجلیل از زحمات مسئول پیشین شورای هماهنگی هیئات مذهبی این شهرستان، بیان کرد: «حاج آقای برومند، یادگار نظام و از چهره‌های فعال در تمام عرصه‌های انقلاب هستند و برای شهرستان، آبرو و اعتبار به شمار می‌روند.

در این محفل ساده و پرمهر و در میانه کلمات نورانی مسئولین، با اهدای نشان «حبیب» از سال‌ها فداکاری "حاج سید حسن برومند" تجلیل شد. این تجلیل، تلاشی بود برای فشردن دستانی که سال‌ها پرچم عشق حسینی را برافراشته نگه داشته و قامت سرو بلند نوکری را در برابر عظمت آن خاندان خم کرده‌اند. باشد که این نشان، بر شانه‌های ارادت ایشان، سنگینی افتخار خدمتگزاری به خاندان کرامت را به زیبایی بازتاب دهد.

گفتنی است این دیدار با حضور حجت‌الاسلام‌ سالاری مکی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام خوشخو امام جمعه بخش آیسک، بخشدار، حسینی مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان و جمعی از فعالان فرهنگی برگزار سد.