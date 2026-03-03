به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تهاجم ناجوانمردانه جبهه آمریکایی-صهیونیستی به خاک پاک ایران و با هدف ارج نهادن به پایداری ملی، معاونت ادبیات خانه کتاب و ادبیات ایران پویش بزرگ «شهید صبح روز دهم» را در قالب‌های شعر، روایت و داستان کوتاه برگزار می‌کند.

این پویش با نگاهی هنرمندانه به دنبال تبیین شجاعت سربازان وطن در مقابله با تجاوزات دشمن، ابطال روایت‌های جعلی بدخواهان و به تصویر کشیدن ایستادگی رهبر شهید است که تا آخرین لحظات در سنگر فرماندهی حضور داشتند. همچنین پرداختن به فاجعه کودک‌کشی متجاوزان از دیگر محورهای اصلی این حرکت فرهنگی است.

موضوعات پویش:

۱. روایت وطن: تجلی فداکاری و همدلی‌های حماسی مردم در دوران بحران.

۲. روایت شهدا: پاسداشت مقام شهدای مدافع ایران و دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب.

۳. روایت رهبر شهید: واکاوی ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های رهبر مبارز انقلاب.

مقررات و ضوابط شرکت:

- در بخش شعر، علاقه‌مندان می‌توانند ۱ تا ۵ قطعه اثر ارسال کنند.

- در بخش داستان و روای، آثار ارسالی باید بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه بوده و قرابت کاملی با موضوعات فراخوان داشته باشند.

نویسندگان و شاعران گران‌قدر تا روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ فرصت دارند جهت ثبت‌نام و ارسال آثار خود، به آیدی Daqeaftab@ در پیام‌رسان بله مراجعه کنند.

شایان ذکر است آثار منتخب پس از انتشار در فضای مجازیِ متعلق به خانه کتاب و ادبیات ایران، در قالب مجموعه‌ای مدون چاپ شده و در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.