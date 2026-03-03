به گزارش خبرنگار مهر، کارن همایونفر آهنگساز، همزمان با آغاز عملیات «وعده صادق ۴»، سه قطعه مارش نظامی ساخته است.

همایون فر که چندی پیش نیز به عنوان چهره هنر انقلاب شناخته شد در کارنامه فعالیت‌های خود آهنگسازی بیش از ۱۰۰ اثر سینمایی و تلویزیونی را انجام داده که در این چارچوب نیز موفق به دریافت سه سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر برای فیلم‌های «به‌وقت شام - ۱۳۹۶» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، «جرم - ۱۳۸۹» به کارگردانی مسعود کیمیایی و «زادبوم - ۱۳۸۷» به کارگردانی ابوالحسن داودی شده است.

دریافت تندیس زرین بهترین موسیقی متن نوزدهمین جشن خانه سینما برای فیلم‌های «اروند - ۱۳۹۶» به کارگردانی پوریا آذربایجانی، تندیس زرین بهترین موسیقی متن هجدهمین جشن خانه سینما برای فیلم «بادیگارد - ۱۳۹۵» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، تندیس زرین بهترین موسیقی متن پانزدهمین جشن خانه سینما برای فیلم «جرم - ۱۳۹۰» به کارگردانی مسعود کیمیایی، تندیس بهترین قطعه موسیقی تلفیقی در آلبوم «گذشته، حال استمراری» از دومین دوره جشن موسیقی ما در سال ۱۳۹۳، برنده تندیس بهترین موسیقی متن در هشتمین جشن منتقدان سینمای ایران برای فیلم «همه چیز برای فروش» به کارگردانی امیرحسین ثقفی، برنده تندیس زرین بهترین موسیقی متن از دوازدهمین جشن خانه سینما برای فیلم «خاک آشنا - ۱۳۸۷» به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا و برنده تندیس زرین بهترین موسیقی متن در یازدهمین جشن خانه سینما برای فیلم «ژانی گه‌ل -۱۳۸۶» از دیگر افتخاراتی است که کارن همایونفر در عرصه آهنگسازی فیلم به دست آورده است.

کارن همایونفر علاوه بر این فعالیت‌ها طی دوران مختلف کاری خود دست به انتشار چند آلبوم موسیقی از آثار سینمایی و تلویزیونی خود زده است. آلبوم «خاطرات مبهم» با صدای رضا یزدانی، آلبوم «یک خیابان سهم یک افسانه نیست» با روایت اندیشه فولادوند و آلبوم «دوستت دارم» با دکلمه و شعر احمدرضا احمدی نیز از جمله فعالیت های وی است.