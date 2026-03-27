بیانیه خانه سینما؛ وقتی پای ایران در میان است باید کنار هم بایستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هیئت رئیسه خانه سینما و انجمن های صنفی سینمای ایران با انتشار بیانیه ای مشترک بر همدلی و همراهی با مردم و ایستادگی برای وطن تاکید کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«وطن فقط یک واژه نیست …

حسی‌ست که در قلب همه‌ مردم ایران ریشه دارد.

خانواده‌ بزرگ سینمای ایران از چهره‌های شناخته‌شده تا آن‌هایی که کمتر دیده شده‌اند، همگی با این خاک، با این نام، با «ایران» پیوندی ناگسستنی دارند.

این روزها، در میانه‌ جنگی که با نام «کمک به مردم» آغاز شد اما خیلی زود چهره‌ واقعی‌اش را نشان داد -جایی که با گستاخی از «مرگ ایران» سخن گفته می‌شود- دیگر نمی‌توان سکوت کرد.

مردم، بیش از همیشه به کنار هم بودن نیاز دارند.

به دیدنِ همراهی.

به حس کردنِ اینکه تنها نیستند.

هنرمندان، همیشه صدای مردم بوده‌اند …

امروز، زمان آن است که این صدا، واضح‌تر از همیشه شنیده شود.

فرقی ندارد چه فکر می‌کنیم چه انتقاداتی داریم یا چه مسیری را انتخاب کرده‌ایم، وقتی پای ایران در میان است، باید کنار هم بایستیم.

امروز، زمانِ روشن کردن مرزهاست.

مرز میان عشق به وطن …

و آن‌چه از آن عبور می‌کند.

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