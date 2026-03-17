آهنگساز مطرح سینما «مارش دلیران» را شنیدنی کرد؛ موسیقی برای ایران عزیز

به گزارش خبرنگار مهر، «مارش دلیران» عنوان یکی از تازه ترین محصولات موسیقایی منتشر شده در مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسیما است که با آهنگسازی حبیب خزایی فر از هنرمندان شناخته شده عرصه آهنگسازی سینما پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این قطعه ملی میهنی که متناسب ‌با حال و هوای این روزهای میهن عزیزمان در جنگ رمضان پیش روی مخاطبان قرار گرفته محمدسعید شایان میکس و مسترینگ را انجام داده است.

حبیب خزایی‌فر (خزاعی فر) از آهنگسازان جوان عرصه موسیقی فیلم است که طی سال‌های گذشته با ایده پردازی‌ها و ارایه فضای خلاقانه در سینما، جایگاه خود را در آهنگسازی سینما تثبیت کرده است.

نامزدی دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم «درخت گردو»، دریافت جایزه بهترین موسیقی متن فیلم از سیزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» برای فیلم «جایی برای فرشته‌ها نیست»، دریافت شیر زرین و دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن از یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند برای فیلم «مهمانی خداحافظی»، نامزدی دریافت جایزه بهترین موسیقی فیلم از هجدهمین جشن حافظ برای فیلم سینمایی «لاتاری»، نامزدی دریافت جایزه بهترین موسیقی فیلم از هفدهمین جشن حافظ برای فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز»، نامزدی دریافت تندیس دهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای موسیقی فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» از جمله افتخاراتی هستند که حبیب خزایی‌فر در عرصه آهنگسازی سینما به دست آورده است.