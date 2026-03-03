به گزارش خبرنگار مهر، پیکر سرگرد شهید علی‌اکبر شهپری از دلاورمردان منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) که در جریان تجاوز اخیر نیروهای آمریکایی و صهیونیستی به خاک میهن به فیض عظیم شهادت نائل آمد، فردا چهارشنبه ۱۳ اسفندماه در چناران تشییع و در آرامگاه ابدی‌اش به خاک سپرده خواهد شد.

این شهید سرافراز که از پرسنل غیور و متخصص منطقه پدافند هوایی شمال شرق کشور بود، دو روز پیش در حین انجام وظیفه و در مسیر صیانت از آسمان ولایت و امنیت پایدار ایران اسلامی، در پی حمله متجاوزانه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، مدال سرخ شهادت را بر گردن آویخت.