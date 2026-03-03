به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، به دنبال انتشار شایعه کشته شده کوئنتین تارانتینو در حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، دوستان نزدیک وی این خبر را تکذیب کردند.

این شایعه از آنجا در شبکه های اجتماعی گسترش یافت که همسر این فیلمساز، اسرائیلی است و این خانواده بخشی از سال را در این منطقه به سر می برد.

این شایعه با انتشار در شبکه اجتماعی ایکس به سرعت توجه هواداران تارانتینو را جلب کرد و به اشتباه منبع خبر ددلاین گزارش شد. این خبر بلافاصله با تکذیب ددلاین مواجه شد.

تارانتینو تنها سوژه این شایعه سازی نیست و درباره جری ساینفلد کمدین آمریکایی نیز شایعه مشابهی ساخته شد.

در همین حال بازار ساخته شدن تصاویری که با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده نیز گرم است و اصالت تصویری جعلی از حضور تارانتینو و همسرش در پناهگاه نیز رد شده است.