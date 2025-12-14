به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلی لیست، ایتن هاوک به خوبی صحنه بیرحمانهای را که توسط کوئنتین تارانتینو علیه پل دانو ایجاد شد، به لحظهای آموزنده بدل کرد. در حالی که در شبکههای اجتماعی برای اینکه تارانتینو در پادکست برت ایستون الیس، پل دانو را «ضعیفترین بازیگر لعنتی در انجمن بازیگران» و «سس ضعیف» خطاب کرده بود، به شدت سروصدا به پا شده بود، هاوک در برنامه «تجربه جو روگان» شرکت کرد و همه ماجرا را به عنوان مدرکی از اینکه چقدر دانو واقعاً دوستداشتنی است - و اینکه از حرفهای تارانتینو چقدر درباره خود تارانتینو میشود دریافت - تغییر داد.
بیشتر بازیگران یا کارگردانان هالیوود به وضوح از اینکه تارانتینو به شکلی علنی یکی دیگر از اعضای جامعهشان را مورد انتقاد قرار میدهد، ناراحت شده بودند، هاوک رویکرد معمولاً خوشبینانه و ظریف خود را در پیش گرفت و در عین حال که نظرات تارانتینو را نه از روی بدخواهی، بلکه صرفاً نظرات یک فرد خودرأی و بدون هیچ فیلتر واقعی خواند، روی جنبه مثبت ماجرا انگشت گذاشت.
هاوک گفت: «در این موضوع درس بزرگی وجود دارد. میدانی چیه؟ فکر نمیکنم پل دانو هیچوقت میدانست که این همه آدم عاشقش هستند. درسته … یک هویی. پل دانو دارد زندگی خودش رو میکند که یک روز صبح از خواب بیدار میشود و میفهمد که این کارگردان به او خیانت کرده و این حرفهای نفرتانگیز را زده است ... اما، هر کسی که کوئنتین رو میشناسد میداند که او فقط حرف میزند، حرف میزند، حرف میزند، حرف میزند، حرف میزند، درسته؟ هر کسی که پل رو میشناسد میداند که او یک انسان عالی و در سطح جهانی است و میدانی، این همه عشق برای پل … و این یک درس بزرگ است. لازم نیست نگران منفیبافیهایی باشی که آدمها به سمتت میفرستند. اصلاً لازم نیست نگرانش باشی. حتی از یکی از بزرگترین بازیگران یا یکی از بزرگترین کارگردانان تمام دوران.»
نکته جالب توجه، برداشت هاوک از روانشناسی بود. در این مصاحبه هاوک گفت: بدیهی است هر وقت کسی حرف نفرتانگیزی میزند، دارد درباره خودش صحبت میکند. صد در صد. اینطور نیست که دارد درباره کسی حرف میزند، که دارد حرف میزند.
پس از آن هم هاوک دیدگاهش را گسترش داد تا به طرز فکر کلی کارگردانها درباره بازیگران بپردازد و درباره یک «کارگردان خیلی معروف و کلهگنده» گفت که در نیویورک او را ملاقات کرده، در حالی که وی به تازگی آخرین فیلمش را دیده بود. هاوک گفت: او آنجا نشسته بود و تازه آخرین فیلم من را دیده بود و گفت؛ «میدانی، تو در آن فیلم خیلی خوب بودی». در حالی که در کامنتش نوشته بود، من ۲۷ سال است از تو متنفرم.
سپس هاوک از این داستان برای بیان نکتهای کلیتر درباره طرز فکر فیلمسازان استفاده کرد و گفت: مطمئنم اگر با استیون اسپیلبرگ تنها بودید و چیزی از او میشنیدید، شما را با نظراتش درباره چیزهایی که از آنها متنفر است، شوکه میکرد، درست است؟ اورسون ولز یا بقیه هم … منظورم این است که اگر خودش نظر نمیداد، کارگردان خوبی هم نمیشد.
این در حالی است که تارانتینو هدف خود را به دانو محدود نکرده بود و در همان تفسیر اخیرش، اوون ویلسون، متیو لیلارد و حتی بخشهایی از «مکس دیوانه: جاده خشم» جورج میلر را نیز به باد انتقاد گرفت و این حس را تقویت کرد که به جای انتخاب دقیق کلماتش، در حال اظهار نظری کاملاً فیلترنشده است. در حاشیه همه این ماجرا، راجر اوری شریک پادکست تارانتینو، با یک ویدیوی احمقانه ساخته شده توسط هوش مصنوعی، فقط واکنشها را بیشتر و اوضاع را حتی بدتر کرد.
هاوک، طبق معمول از اینکه اجازه دهد کل ماجرا به تلخی تبدیل شود، خودداری کرد و با ملایمت و بدون قضاوت تند گفت: «کوئنتین، فقط هر چیزی را که به ذهنش میرسد؛میگوید».
کوئنتین تارانتینو اوایل هفته پیش برای انتقاد شدید از بازی پل دانو در فیلم «خون به پا خواهد شد» خبرساز شد. در حالی که وی که این فیلم را در فهرست ۲۰ فیلم برتر قرن بیست و یکم خود در رتبه پنجم جای داده بود، این بازیگر را «نقص بزرگ» فیلم سال ۲۰۰۷ پل توماس اندرسون و دانو را «بدترین بازیگر لعنتی انجمن بازیگران» خواند.
پس از آن تینسلتاون برای دفاع از دانو در برابر سخنان تارانتینو به صحنه آمد و سیمو لیو ستاره فیلم «شانگ-چی»، برای تجلیل از کار دانو در ایکس گفت: فکر میکنم پل دانو بازیگر فوقالعادهای است.
متسون تاملین نویسنده «بتمن قسمت دوم»، نیز در همان پلتفرم اظهار کرد: واقعاً خوشحالم که این هفته این همه آدم پل دانو را تشویق میکنند. او نه تنها بازیگر فوقالعادهای است، بلکه کارگردان شگفتانگیزی است که کنترل و همدلی فوقالعادهای از خود نشان میدهد. اگر فیلم «حیات وحش» را ندیدهاید، آن را ببینید.
دیلون فریزیر، همبازی دانو در فیلم «خون به پا خواهد شد» هم از این بازیگر دفاع کرد و فیلم را «بینقص» خواند.
