بازیگر فیلم تارانتینو بر اثر جراحت گلوله جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پیتر گرین، بازیگر شخصیت «داستان عامه‌پسند» بر اثر اصابت گلوله تصادفی فوت کرده است.

پزشکی قانونی نیویورک اعلام کرد، او بر اثر زخم گلوله در ناحیه زیر بغل چپ و آسیب به شریان بازویی درگذشت. گلوله وارد زیر بغل چپ او شده و پس از آسیب رساندن به شریانی که به بازو، آرنج، ساعد و دست او خون می‌رساند، باعث خونریزی شدید شده است. مرگ گرین به عنوان یک حادثه اعلام شد.

جسد این بازیگر ۶۰ ساله، یک ماه پیش در آپارتمانش در نیویورک پیدا شد و اکنون علت مرگ وی اعلام شد. طبق گزارش‌ها، همسایه‌ای پس از شنیدن صدای موسیقی بی‌وقفه از آپارتمان گرین که چند روز ادامه داشت، با صاحبخانه و پلیس تماس گرفت.

در فیلم «داستان عامه‌پسند» کوئنتین تارانتینو، گرین نقش یک نگهبان امنیتی را بازی کرد که به رئیس مافیا (وینگ ریمز)، تجاوز می‌کند.

سال ۱۹۹۴، گرین نقش دوریان تایرل، شخصیت شرور، را در فیلم «ماسک» در مقابل جیم کری بازی کرد. او یک مافیایی بود که قصد داشت با پوشیدن ماسک قدرتمند لوکی، که بدنش را عضلانی و صدایش را شیطانی می‌کرد، رئیس خود را سرنگون کند.

گرین در تقریباً ۱۰۰ فیلم و سریال تلویزیونی از جمله «برای زندگی»، «شیکاگو پلیس»، «هاوایی فایو-او»، «توجیه‌شده»، «زندگی روی مریخ»، «دانلی‌های سیاه»، «تسلا»، «شهر دروغ‌ها»، «یک‌بار سقوط کرد»، «نیمه‌شب دائمی» و موارد دیگر بازی کرد. درام جدید «کلیکا» با بازی وی پس از مرگ او به نمایش در می آید.