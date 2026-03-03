به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌اله خدادادی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، عصر سه شنبه در ستاد بازسازی واحدهای خسارت دیده ناشی از حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکایی، با اشاره به شهادت و آسیب‌دیدگی جمعی از مردم بی‌گناه در مناطق غیرنظامی، از انجام اقدامات متعدد توسط این بنیاد برای کمک به آسیب‌دیدگان خبر داد.

خدادادی با اشاره به اصابت موشک‌ها در چند نقطه خارج از محدوده‌های نظامی در کوچه‌ها و خیابان‌های استان، افزود: این حملات منجر به بروز خسارت در منازل مسکونی شده که برخی از آن‌ها به طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته و تخریب‌های جدی را متحمل شده‌اند.

وی تأکید کرد: همه تلاش ما این است که فرآیند ارزیابی با سرعت، دقت و کمترین زحمت برای شهروندان پیش برود و مردم در سریع‌ترین زمان به روال عادی زندگی خود باز گردند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه همچنین اظهار داشت که مردم ما بهترین مردم هستند و باید از فرصت خدمت‌رسانی به بهترین نحو استفاده شود؛ مردم یقین داشته باشند که بنیاد مسکن در کنار آن‌ها خواهد ایستاد، زیرا دیدن نیروهای بنیاد مسکن موجب روحیه گرفتن مردم می‌شود.

خدادادی با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیت بنیاد مسکن، گفت: تیم‌های ارزیابی زیادی در سطح استان تشکیل شده است. بنیاد مسکن در شرایط حاد هویت پیدا کرده و هیچ‌گونه تعطیلی در خدمت‌رسانی به مردم وجود ندارد و مسئولیت اجتماعی ما اقتضا می‌کند که با افتخار، بار مسئولیت همدردی با مردم را بر دوش خود احساس کنیم.