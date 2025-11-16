پیشتازی کرمانشاه در سنددار کردن املاک روستایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه، جلسه وبیناری کشوری بررسی عملکرد استان‌ها در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران و معاونان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

شمس‌الله خدادادی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، در این نشست گفت: بنیاد مسکن با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان، در راستای اجرای ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، موفق به تحقق کامل سهمیه سالانه خود در صدور اسناد مالکیت روستایی شده است.

وی افزود: میانگین پیشرفت کشوری در این حوزه ۶۶ درصد است، در حالی که پیشرفت استان کرمانشاه به ۱۰۱ درصد رسیده است.

خدادادی با بیان اینکه این دستاورد بزرگ حاصل تلاش بی‌وقفه کارکنان بنیاد مسکن استان است، تصریح کرد: طرح سنددار کردن املاک روستایی در راستای گسترش عدالت اجتماعی، محرومیت‌زدایی و هویت‌بخشی به املاک روستایی اجرا می‌شود و آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی گسترده‌ای برای توسعه روستاها به همراه دارد.

وی تعداد روستاهای نقشه‌برداری و ثبتی شده استان را ۸۰۹ روستا اعلام کرد و گفت: سند مالکیت علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی برای اهالی، از بروز اختلافات ملکی جلوگیری کرده و به عنوان ضامن معتبر برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی قابل استفاده است؛ امری که موجب کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه مجموع اسناد صادرشده در استان را تاکنون ۹۲ هزار و ۵۵۹ جلد عنوان کرد و افزود: سهمیه ابلاغی امسال ۲۴۸۶ جلد بوده که با صدور ۲۵۲۲ سند، بیش از سهمیه مقرر تحقق یافته است.

خدادادی ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تعامل سازنده میان دو دستگاه را عامل اصلی سرعت‌بخشی به فرآیند صدور اسناد دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری، خدمات بنیاد مسکن به جامعه روستایی بیش از پیش گسترش یابد.