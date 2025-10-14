  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

استاندار کرمانشاه خواستار تسریع پروژه‌های مسکن محرومین شد

استاندار کرمانشاه خواستار تسریع پروژه‌های مسکن محرومین شد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه در نشستی با رئیس بنیاد مسکن کشور بر شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های مسکن محرومین و توسعه روستایی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر سه‌شنبه در دیدار با منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، بر ضرورت اجرای سریع پروژه‌های مسکن محرومین و طرح‌های توسعه روستایی در استان کرمانشاه تأکید کرد.

در این جلسه، شمس‌الله خدادادی، مدیرکل بنیاد مسکن استان، گزارشی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در شهرها و روستاها ارائه و از تلاش‌های استاندار در پیگیری مستمر این طرح‌ها قدردانی کرد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر تبدیل پروژه‌های مسکن محرومین از حالت اداری به اقدامات عملی میدانی گفت: اجرای این طرح‌ها نباید در پیچ‌وخم کاغذبازی‌ها متوقف شود، بلکه باید نتایج ملموس برای مردم داشته باشد.

حبیبی همچنین بر حمایت بانک‌ها و تسهیل روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان تأکید کرد و افزود که مسکن محرومین تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اقدامی اجتماعی و انسانی برای حفظ کرامت مردم است.

رئیس بنیاد مسکن کشور نیز آمادگی خود را برای همکاری نزدیک‌تر با استان اعلام و از پیگیری ویژه برای تکمیل پروژه‌های روستایی و مسکن محرومین کرمانشاه خبر داد.

کد خبر 6622120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها