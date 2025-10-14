به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر سهشنبه در دیدار با منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، بر ضرورت اجرای سریع پروژههای مسکن محرومین و طرحهای توسعه روستایی در استان کرمانشاه تأکید کرد.
در این جلسه، شمسالله خدادادی، مدیرکل بنیاد مسکن استان، گزارشی از پیشرفت فیزیکی پروژهها در شهرها و روستاها ارائه و از تلاشهای استاندار در پیگیری مستمر این طرحها قدردانی کرد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر تبدیل پروژههای مسکن محرومین از حالت اداری به اقدامات عملی میدانی گفت: اجرای این طرحها نباید در پیچوخم کاغذبازیها متوقف شود، بلکه باید نتایج ملموس برای مردم داشته باشد.
حبیبی همچنین بر حمایت بانکها و تسهیل روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان تأکید کرد و افزود که مسکن محرومین تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اقدامی اجتماعی و انسانی برای حفظ کرامت مردم است.
رئیس بنیاد مسکن کشور نیز آمادگی خود را برای همکاری نزدیکتر با استان اعلام و از پیگیری ویژه برای تکمیل پروژههای روستایی و مسکن محرومین کرمانشاه خبر داد.
نظر شما