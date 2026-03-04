دریافت 29 MB کد مطلب 6764408 https://mehrnews.com/x3bwm9 ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۰۰ کد مطلب 6764408 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۰۰ تفسیر آیه چهاردهم زندگی با آیهها؛ حجتالاسلام عابدینی خداوند دعوت به صبر فعالانه میکند. کپی شد مطالب مرتبط تبیین آیه چهاردهم زندگی با آیهها؛ مریم حاجی عبدالباقی اعلام سوال چهاردهمین روز «زندگی با آیهها» در گلستان وقتی لجبازی کودک دیوانهات کرد، صبر بخواه و یاد امانت خداوند بیفت دعای روز چهاردهم ماه رمضان و اوقات شرعی/ صوت و شرح دعای روز برچسبها زندگی با آیه ها ماه مبارك رمضان قرآن کریم
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