https://mehrnews.com/x3bwpS ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۳۷ کد مطلب 6764541 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۳۷ تجمع حماسی مردم اراک در سوگ رهبر شهید اراک- تجمع حماسی مردم اراک در سوگ رهبر شهید برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6764541 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری آیین سوگواری شهادت رهبر معظم انقلاب در میاندوآب تشییع شهدای امنیت در ارومیه با نوای حیدر حیدر حضور مردم بیرجند در سوگ رهبر شهید عزاداری پرشور هیئت های مذهبی زنجان در سوگ رهبر شهید برچسبها اراک شهادت رهبر معظم انقلاب سوگواری
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