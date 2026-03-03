https://mehrnews.com/x3bwnD ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵ کد مطلب 6764480 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵ تشییع شهدای امنیت در ارومیه با نوای حیدر حیدر ارومیه- مراسم تشییع شهدای امنیت سه شنبه شب همزمان با آیین سوگواری شهادت رهبر معظم انقلاب در ارومیه برگزار شد. دریافت 28 MB کد مطلب 6764480 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع و تدفین شهید محمدعلی سعادت تشییع دو تن از شهدای حملات آمریکایی- صهیونیستی در شهر هشتبندی حضور پرشور مردم محلات در سوگ رهبر شهید امت تجمع حماسی مردم اراک در سوگ رهبر شهید برگزاری مراسم تشییع دو شهید حملات رژیم صهیونی-آمریکایی در گچساران مردم ساوه سوگوار رهبر شهید انقلاب وداع با پیکر شهدای حملات صهیونی-آمریکایی اجتماع بزرگ علویان در ارومیه؛ نوای «حیدر حیدر» طنین انداز شد برچسبها شهادت رهبر معظم انقلاب شهید امنیت ارومیه
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