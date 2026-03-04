اسدالله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر از بسیج کامل ظرفیت‌های این مجموعه برای صیانت از تولیدات کشاورزی خبر داد و اعلام کرد: طی روزهای اخیر بیش از ۱۸۹ هزار تن انواع نهاده و کالای اساسی در استان تأمین و توزیع شده است تا روند تولید و تنظیم بازار بدون وقفه ادامه یابد.

تیموری‌یانسری با اشاره به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار داشت: تمامی ظرفیت‌های سازمان در حوزه‌های زراعی، باغی، دامی و طیور به‌صورت میدانی و عملیاتی فعال است و هیچ‌گونه خللی در فرآیند تولید پذیرفته نیست.

وی با تأکید بر فعالیت مستمر مراکز خدمات جهاد کشاورزی در دهستان‌ها افزود: ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به کشاورزان بدون محدودیت ادامه دارد و کارکنان مجموعه در سراسر استان به‌صورت تمام‌وقت در حال خدمت‌رسانی هستند.

تیموری‌یانسری همچنین از حضور میدانی مدیران شهرستانی خبر داد و تصریح کرد: مدیران موظف‌اند با رصد مستمر شرایط، موانع احتمالی در مسیر تولید را به‌سرعت برطرف کنند تا چرخه تأمین از مزرعه تا بازار دچار اختلال نشود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با ارائه گزارشی از تأمین نهاده‌ها گفت: از ۹ تا ۱۱ اسفندماه بیش از ۱۷ هزار تن جو و ۱۶۳ هزار تن ذرت در سامانه بازارگاه بارگذاری و برای خرید تشکل‌ها آماده شده است.

وی ادامه داد: در حوزه تنظیم بازار نیز صدها تن برنج، شکر، خرما، مرغ منجمد، روغن و آرد در سطح استان توزیع شده و پایش روزانه کالاهای اساسی در تمامی شهرستان‌ها در حال انجام است.

تیموری‌یانسری با تأکید بر اینکه کمبودی در بازار استان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: روند تأمین و توزیع اقلام اساسی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و هدف اصلی، حفظ ثبات بازار و حمایت عملی از تولیدکنندگان است.