به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری یانسری شامگاه شنبه در جمع مسئولان مازندران با تشریح وضعیت بخش کشاورزی استان اظهار کرد: مازندران با تولید سالانه حدود ۳.۸ میلیون تن محصولات کشاورزی، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و علاوه بر تأمین نیازهای ساکنان استان، در ایام مختلف سال پذیرای بیش از ۲۱ میلیون مسافر نیز است.
وی با بیان اینکه مجموعه جهاد کشاورزی طیف گستردهای از خدمات را در حوزههای مختلف ارائه میکند، افزود: سالانه بیش از یکهزار و ۶۸۰ نوع خدمت در بخشهای تولید، نظارت، تأمین و توزیع به بهرهبرداران و فعالان حوزه کشاورزی ارائه میشود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برخی چالشهای این بخش گفت: کمبود زیرساختها، ضرورت اجرای طرحهای جامع آب و خاک و روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی از مهمترین دغدغههای حوزه کشاورزی استان به شمار میرود.
وی اجرای قانون الزام را از برنامههای اولویتدار جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: بر اساس این قانون، طی دو سال آینده تمامی اراضی کشاورزی، شهری و روستایی باید دارای هویت و سند مشخص شوند که این اقدام نقش مهمی در صیانت از اراضی و جلوگیری از تخلفات حوزه زمین خواهد داشت.
تیموری یانسری همچنین به مشکلات تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: شرایط اقتصادی موجود و افزایش هزینههای تولید، فشار مضاعفی بر فعالان بخش کشاورزی وارد کرده است و حمایت دستگاههای اجرایی و اقتصادی استان برای رفع این مشکلات ضروری است.
وی از بهرهبرداری ۴۶ طرح کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: اجرای این طرحها زمینه اشتغال بیش از ۲۷۰ نفر را فراهم کرده است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به بهرهمندی استان از مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه کشاورزی، ابراز امیدواری کرد با اجرای طرحهای توسعهای و تکمیل زیرساختها، روند رشد و پایداری تولید در این بخش شتاب بیشتری بگیرد.
وی در پایان بر لزوم همکاری مدیران دستگاههای اجرایی و تیم اقتصادی استان برای رفع موانع تولید، توسعه زیرساختها و تحقق اهداف بلندمدت بخش کشاورزی تأکید کرد.
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