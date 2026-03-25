اسداله تیموری‌یانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تأمین کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مرتبط، توزیع اقلام مورد نیاز بازار بدون وقفه ادامه دارد و تلاش بر حفظ آرامش و تعادل بازار است.

وی با ارائه آماری از اقلام توزیعی افزود: تاکنون ۱۲۳ تن سیب‌زمینی در سطح استان عرضه شده و بیش از ۶ تن خرما نیز برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان در بازار توزیع شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از وضعیت مناسب ذخایر میوه نیز خبر داد و گفت: توزیع سیب تنظیم بازاری به ۶۳ تن رسیده و این روند همچنان ادامه دارد تا پاسخگوی نیاز شهروندان و مسافران باشد.

مازندران درباره تأمین پرتقال نیز تصریح کرد: بیش از ۳۳ تن پرتقال در استان توزیع شده و با توجه به ذخایر مناسب، در صورت افزایش تقاضا، عرضه این محصول افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر بازار خاطرنشان کرد: فرآیند بازرسی و پایش بازار به‌صورت مستمر در حال انجام است و با هرگونه تخلف یا سوءاستفاده برخورد خواهد شد.

تیموری‌یانسری با اشاره به حضور گسترده مسافران نوروزی در استان گفت: مازندران میزبان بیش از ۹ میلیون مسافر است و با هماهنگی‌های انجام‌شده، تأمین و توزیع کالاهای اساسی به‌خوبی مدیریت می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به ذخایر موجود و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین اقلام اساسی وجود ندارد و مردم و مسافران می‌توانند با اطمینان نیازهای خود را تهیه کنند.